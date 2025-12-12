我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣11月新生兒再創新低

台灣少子化問題連全球首富馬斯克（Elon Musk）都關注，馬斯克今（12）日在X轉發了一則討論台灣出生率創新低的貼文，並評論說「人口數持續加速崩跌」，引發討論。馬斯克在X轉發了一則帳號「DogeDesigner」所發布的推文，該文指出台灣出生率持續下降，接近歷史最低水準，台灣人口連續23個月下降，新生兒人數幾乎只有死亡人數的一半，台灣的生育率如今可說位居世界最低，「DogeDesigner」感嘆「沒有新生命，就沒有文明」。馬斯克則在轉發該文後，評論寫下「人口數持續加速崩跌」。由於「DogeDesigner」原文中用「Country's population」描述台灣，還有台灣網友因此截圖留言感謝馬斯克，「謝謝你說台灣是一個國家」，但也遭到不少其他網友吐槽，認為馬斯克根本沒有那麼說。根據內政部資料，我國11月新生兒僅7946人，較去年同期少了4611人，較10月少了1512人，創下歷史新低。今年累積至11月止，新生兒總數為9萬8785人，而去年全年新生兒總數為13萬4856人，除非12月新生兒人數暴衝，否則今年新生兒人數恐將比去年大幅下降。截至11月底，台灣65歲以上老年人口為465萬7796人，占總人口19.99％，已經非常接近世界衛生組織「超高齡社會」的定義，根據世界衛生組織分類，65歲以上人口占比達20％即為「超高齡社會」。