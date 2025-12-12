我是廣告 請繼續往下閱讀

前日職巨砲中田翔近日作客上原浩治YouTube頻道《雑談魂》，談及今年季後退休的感想之餘，也不吝讚賞曾經的中日隊友——26歲的外野手鵜飼航丞，稱他是自己見過「打擊練習最猛的選手」，甚至強調「就連岡本和真都比不上他」。中田翔在節目中坦言，雖然自己已結束現役生涯，但仍十分關注後輩的成長。他點名效力中日的鵜飼航丞是「極具潛力的長距離砲」，並表示：「我真的很期待他未來的表現，如果能找到打擊的節奏，他會是一名不得了的打者。」中田進一步補充：「我看過很多人的打擊練習，但鵜飼一旦擊中球，飛行距離真的是NO.1。那種爆發力非常驚人，連岡本和真雖然也很厲害，但單就打擊練習的震撼力，真的無法相比。」不過中田也提醒，鵜飼要真正開花結果，關鍵還是「實戰經驗」與「心理調適」，並鼓勵他持續挑戰一軍打席，累積更多舞台經驗。此外，中田也被問到對日本火腿的前輩清宮幸太郎的看法。他表示：「今年他是有努力啦，但以長打者來說，我還是覺得火力稍嫌不足。」中田進一步指出，清宮當初進入職棒時的最大武器是「豪快的全力揮棒」，但如今看起來那股氣勢似乎正在消失，「有種他不再像以前那樣盡全力揮擊球的感覺」，似乎在追求穩定擊球或改變風格，這反而讓人擔憂他的長打價值是否會因此被稀釋。從中田翔的觀察來看，日職未來仍不乏有潛力的「怪力打者」，但真正能接棒像他、山川穗高、筒香嘉智這一代「純正大砲」的選手，仍需時間驗證。鵜飼航丞是否真能實現中田的高度期待、成為下一位主宰比賽的強打者？清宮是否能重新找回招牌的暴力揮棒？這些都將是2026年賽季值得關注的焦點之一。