洛杉磯道奇在休賽季持續成為焦點話題，其中，現為自由球員（FA）的工具人赫南德茲（Kike Hernández）未來動向，也逐漸浮上檯面。儘管目前尚未與球團完成續約，但從他近期的公開反應來看，留在道奇的意願相當明確。美國媒體《Dodgers Way》指出，道奇近日成功簽下頂級終結者迪亞茲（Edwin Díaz，前紐約大都會），這筆補強不僅讓球迷振奮，就連目前尚未與球團有合約關係的球員，也感到高度興奮，其中就包括Kiké Hernández。報導提到，正在從左肘手術中復健的赫南德茲，於社群媒體Instagram上對迪亞茲加盟道奇一事做出強烈回應，寫下「看看你周圍！」（Look around and check it out!），顯示他對球隊補強動向相當投入。美媒直言，這樣的反應並不常見於仍處於自由市場的球員。《Dodgers Way》分析：「理論上，他確實仍有離隊的可能，但從他休賽季以來的言行來看，他的心之所向已經十分清楚。」報導指出，赫南德茲多次談及道奇挑戰三連霸的可能性，也一再展現希望再次披上道奇戰袍、為冠軍而戰的強烈意志。更引人注目的是，在尚未正式回到球隊的情況下，赫南德茲便對迪亞茲的加盟表現出高度興奮。報導直言，這幾乎已說明一切。一般而言，自由球員為了在談判桌上保有籌碼，通常會避免過度表態，但赫南德茲似乎並不在意所謂的談判優勢，只想回到熟悉的環境、繼續爭冠之路。在球迷與媒體間，普遍看好赫南德茲最終與道奇完成再續前緣。不過，最終是否成真，仍取決於球團在名單配置與薪資空間上的整體考量。