BLACKPINK快閃店12/13進駐微風南山！粉絲搶爆聯名商品

▲「BLACKPINK IN YOUR AREA」快閃店將於明（13）日進駐微風南山，帶來New Era、MLB、PSG三大聯名與多款拍照裝置，還祭出滿額送限定周邊，吸引粉絲朝聖。（圖／BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection 快閃店提供）

🟡BLACKPINK快閃店營業資訊

🟡BLACKPINK快閃店預約及入場方式

🟡BLACKPINK快閃店販售商品

▲「BLACKPINK」此次攜手全球運動潮流平台Fanatics與娛樂潮流媒體Complex，把標誌性的粉黑視覺與MLB、美國職棒大聯盟以及巴黎聖日耳曼（PSG）等運動符號結合成全新設計。（圖／BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection 快閃店提供）

ROSÉ快閃店最終站最後倒數！神複製〈APT.〉MV場景

▲ROSÉ快閃店「rosie POP-UP STORE」不只販售多款官方周邊，現場還持續播放Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，並設置MV同款布景供粉絲拍照打卡。（圖／翻攝自IG@skmpark_official）

🟡ROSÉ快閃店營業資訊

🟡ROSÉ快閃店預約及入場方式

🟡ROSÉ快閃店販售商品

▲▼ROSÉ快閃店的周邊包括帽T、手機殼、烈酒杯、鑰匙圈等，其中最受矚目的亮點是台北限定的「城市小滑板」，板面印上Rosé專輯名稱，吸引粉絲衝現場搶購。（圖／取自臉書粉專「SKM Park Outlets 高雄草衙」）

BLACKPINK與ROSÉ兩大快閃店在台北強勢同步開打，粉黑旋風席捲信義與東區百貨，成為年末K-POP粉絲最熱必訪點。「BLACKPINK IN YOUR AREA」快閃店將於明（13）日進駐微風南山，帶來New Era、MLB、PSG三大聯名與多款拍照裝置，還祭出滿額送限定周邊，吸引粉絲朝聖。另一方面，ROSÉ快閃店「rosie POP-UP STORE」作為全球最終站，已經在12月2日提前於台北東區SOGO復興館亮相，即將於15日結束營業，現場不僅原汁原味重現〈APT.〉MV場景，還推出台北限定城市小滑板，掀起另一波搶購潮。在洛杉磯與紐約掀起熱潮的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection 快閃店，將於12月13日至28日正式進駐台北微風南山4樓。這次不僅推出與New Era、MLB、PSG三方合作的限量聯名商品，現場更規畫多組IG拍照裝置，讓粉絲一路拍到不想離開。「BLACKPINK」此次攜手全球運動潮流平台Fanatics與娛樂潮流媒體Complex，把標誌性的粉黑視覺與MLB、美國職棒大聯盟以及巴黎聖日耳曼（PSG）等運動符號結合成全新設計。系列商品包括連帽大學T、T-Shirt、棒球帽等款式，靈感源自洛杉磯道奇、芝加哥小熊、白襪、紐約大都會與PSG等隊伍代表色，穿上這一系列，不只展現K-POP的時尚態度，也自帶濃厚運動風格與氣場。《BLACKPINK IN YOUR AREA》快閃店同時推出「限定好禮」，只要單筆消費滿3000元，即能獲得BLACKPINK限量紙圓扇乙個，數量送完為止（限單筆發票，不累贈）。另外，只要在館內任一場景拍照並上傳至個人社群，向工作人員出示即可領取BLACKPINK紀念貼紙乙張，一樣也是送完為止。ROSÉ快閃店「rosie POP-UP STORE」則於12月2日至12月15日在台北東區SOGO復興館亮相，店內以經典黑粉色調打造整體氛圍，入口也擺上巨型形象海報，完整複製高雄場規格搬到台北。身為全球最終站，不只販售多款官方周邊，現場還持續播放Rosé與Bruno Mars合作的〈APT.〉，並設置MV同款布景供粉絲拍照打卡，吸引大批粉絲駐足拍不停。ROSÉ快閃店的周邊包括帽T、手機殼、烈酒杯、鑰匙圈等，其中最受矚目的亮點是台北限定的「城市小滑板」，板面印上Rosé專輯名稱，吸引粉絲衝現場搶購。此外，只要單筆消費滿5000元即可獲得ROSÉ小卡1張，滿8000元能拿到2張小卡或盲盒扭蛋一顆，滿1萬6000元再加贈盲盒扭蛋1顆、滿2萬4000元加贈2顆。