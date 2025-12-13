芝加哥小熊農場今年最大驚喜之一，可能不是Top 30名單上的天選新秀，而是一位原本被視為「長線賭注」的台美混血新星「龍仔」龍恩（Jonathon Long）。隨著他在2025球季於3A愛荷華小熊打出爆發級成績、並獲得《Baseball America》評為小熊體系「2025小聯盟年度最佳球員」，外界開始出現另一種聲音：「龍仔」未必會在芝加哥找到固定位置，反而可能成為小熊談判桌上最關鍵的交易籌碼，《Heavy Sports》建議，應該拿龍恩和搭配外野手阿爾坎塔拉（Kevin Alcantara）以及3A右投桑德斯（Will Sanders）換邁阿密馬林魚的「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcántara）。
📍龍恩相關新聞：「龍仔」獲選小熊農場最佳球員！3A首年就打出成績：背後很多淚水
3A首年就爆發 成績不是曇花一現
龍恩在2025球季出賽140場，繳出打擊率.305、上壘率.404、長打率.479、OPS .883的完整打擊三圍，並敲出20轟、23支二壘安打、91分打點。更重要的是，他的進步並非單純「運氣好」：報導指出，他在更高層級投手面前三振率下降、保送率上升，代表他的打擊策略與選球成熟度都在提升。
「龍仔」最被看好的武器，是揮棒速度快、爆發力猛的打擊型態，他的揮棒路徑精簡、出棒決策穩定，而且能在面對速球時將球跟到最後，用揮棒速度與擊球點掌控，把力量轉化成穩定的長打輸出。
大聯盟官方認定，只要擊球初速超過95英里的擊球，就是「強擊球」（Hard-hit Ball）。根據球團內部與外界評價，龍恩「強擊球」在3A層級名列前茅，在符合條件的3A打者中，他的「強擊球率」高達58.9%、平均擊球初速93.4 mph也高居聯盟前段班。更誇張的是，相關數據比較指出：若把範圍放到大聯盟「強擊球」能壓過他的球員屈指可數，當中就包含大谷翔平與海盜強打克魯茲（Oneil Cruz）。
位置卡死 龍恩價值可能轉向交易市場
但問題也隨之而來：如果「龍仔」真的準備好上大聯盟，他在小熊要站哪裡？龍恩的主要守位是一壘，也能兼三壘，但小熊目前一壘已有布許（Michael Busch）站穩，三壘則有新秀蕭（Matt Shaw）逐漸兌現首輪身價。在這樣的前提下，「龍仔」在芝加哥的上場路徑確實可能被壓縮——也正因此，美媒開始把他的價值從「球場上怎麼排」轉向「辦公室裡怎麼用」。
美媒：龍恩可能是交易核心
有美媒提出設想：小熊若想把先發輪值從「季後賽等級」推進到「噩夢級」，就可能鎖定馬林魚王牌艾爾坎塔拉（Sandy Alcantara），並以「龍仔」這種大聯盟即戰力打者作為交易包裹的關鍵拼圖之一，再搭配其他新秀去談判。
對小熊而言，這是一種「甜蜜的兩難」，辛苦養出來的爆發型打者，若在本隊沒有足夠空間，那麼把他換成最需要的王牌投手，可能才是把爭冠窗口推到最大化的做法。接下來，小熊究竟是選擇把「龍仔」扶正、嘗試找出他的上場位置；還是乾脆把這位農場驚喜變成「改變球隊命運」的交易籌碼？在冬季會議後將更引人關注。
龍恩有可能在明年經典賽為中華隊效力，根據中華隊主帥曾豪駒透露，2位台美混血球員費爾柴德、龍恩的參賽意願與之前一樣，皆有高度意願為中華隊效力。
消息來源：heavy.com、MLB
我是廣告 請繼續往下閱讀
龍恩在2025球季出賽140場，繳出打擊率.305、上壘率.404、長打率.479、OPS .883的完整打擊三圍，並敲出20轟、23支二壘安打、91分打點。更重要的是，他的進步並非單純「運氣好」：報導指出，他在更高層級投手面前三振率下降、保送率上升，代表他的打擊策略與選球成熟度都在提升。
「龍仔」最被看好的武器，是揮棒速度快、爆發力猛的打擊型態，他的揮棒路徑精簡、出棒決策穩定，而且能在面對速球時將球跟到最後，用揮棒速度與擊球點掌控，把力量轉化成穩定的長打輸出。
大聯盟官方認定，只要擊球初速超過95英里的擊球，就是「強擊球」（Hard-hit Ball）。根據球團內部與外界評價，龍恩「強擊球」在3A層級名列前茅，在符合條件的3A打者中，他的「強擊球率」高達58.9%、平均擊球初速93.4 mph也高居聯盟前段班。更誇張的是，相關數據比較指出：若把範圍放到大聯盟「強擊球」能壓過他的球員屈指可數，當中就包含大谷翔平與海盜強打克魯茲（Oneil Cruz）。
但問題也隨之而來：如果「龍仔」真的準備好上大聯盟，他在小熊要站哪裡？龍恩的主要守位是一壘，也能兼三壘，但小熊目前一壘已有布許（Michael Busch）站穩，三壘則有新秀蕭（Matt Shaw）逐漸兌現首輪身價。在這樣的前提下，「龍仔」在芝加哥的上場路徑確實可能被壓縮——也正因此，美媒開始把他的價值從「球場上怎麼排」轉向「辦公室裡怎麼用」。
美媒：龍恩可能是交易核心
有美媒提出設想：小熊若想把先發輪值從「季後賽等級」推進到「噩夢級」，就可能鎖定馬林魚王牌艾爾坎塔拉（Sandy Alcantara），並以「龍仔」這種大聯盟即戰力打者作為交易包裹的關鍵拼圖之一，再搭配其他新秀去談判。
對小熊而言，這是一種「甜蜜的兩難」，辛苦養出來的爆發型打者，若在本隊沒有足夠空間，那麼把他換成最需要的王牌投手，可能才是把爭冠窗口推到最大化的做法。接下來，小熊究竟是選擇把「龍仔」扶正、嘗試找出他的上場位置；還是乾脆把這位農場驚喜變成「改變球隊命運」的交易籌碼？在冬季會議後將更引人關注。
龍恩有可能在明年經典賽為中華隊效力，根據中華隊主帥曾豪駒透露，2位台美混血球員費爾柴德、龍恩的參賽意願與之前一樣，皆有高度意願為中華隊效力。