2025年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）美聯東區的競爭，從例行賽一路延燒到季後賽，而如今有更多內幕浮上檯面。根據《SportsNet》記者Ben Nicholson-Smith引述多名業界消息人士指出，多倫多藍鳥在2025年美聯分區系列賽（ALDS）期間，成功掌握至少一項來自紐約洋基的「場上暗號（on-field tell）」，並實際轉化為打擊端的優勢，最終以3：1順利淘汰洋基。
例行賽勢均力敵 季後賽卻一面倒
2025年例行賽結束時，藍鳥與洋基同為94勝68敗，但藍鳥憑藉對戰優勢（8勝5敗）拿下美聯東區冠軍。進入季後賽後，雙方再度交手，結果卻明顯傾向多倫多，藍鳥在ALDS展現壓倒性火力，並一路挺進，最終闖入世界大賽對決洛杉磯道奇。
消息人士證實 藍鳥破解洋基暗號
Nicholson-Smith在報導中指出：「在一個任何微小優勢都可能決定勝負的賽季裡，業界消息人士證實，藍鳥在ALDS期間成功辨識出洋基至少一項場上破綻，這項觀察結果幫助藍鳥打線在系列賽中取得關鍵優勢。」
不過，Smith表示由於相關資訊仍屬高度敏感，消息人士並未獲准透露藍鳥究竟看穿了哪些細節，原因是可能影響未來比賽與對戰策略。
洋基、藍鳥例行賽就大打情報戰
事實上，雙方在例行賽尾聲就已展開情報層級的較量。9月5日，洋基新秀投手施利特勒（Cam Schlittler）面對藍鳥僅投1.2局就失4分，賽後他坦言自己「洩漏了球路」。兩天後，洋基打線又成功抓到藍鳥投手薛澤（Max Scherzer）的出手破綻，迫使他在第5局提前退場。
當時藍鳥總教練施耐德（John Schneider）便公開表示，洋基確實在場上傳遞資訊，但也直言這樣的行為是比賽的一部分，而且是合法的。「他們確實在傳遞訊息，」施耐德當時說道，「他們很擅長這件事，Max自己也必須做得更好……但這是合理競爭。」
即便藍鳥掌握了部分資訊，最終仍必須靠球員場上執行力決勝負。數據顯示，藍鳥打者在ALDS對洋基投手群，繳出團隊打擊率3成38、上壘率3成73、長打率6成01的恐怖表現，面對弗里德（Max Fried）、希爾（Luis Gil）、倫登（Carlos Rodón）等洋基主力投手仍有出色火力輸出。
報導也強調，這並不代表洋基「鬆懈」或相同破綻會延續到2026年，而是再次凸顯高張力賽事中，觀察、溝通與執行力缺一不可。
《SportsNet》分析指出，這起事件其實也反映出藍鳥團隊文化的成長。2024年還在美聯東區墊底的多倫多，不僅在2025年迅速翻身，教練團也成功將關鍵觀察轉化為明確訊息，並有效傳遞給球員，建立起高度信任與執行力。
甚至有消息指出，世界大賽期間，道奇也密切觀察藍鳥是否「掌握了什麼」，顯示2025年十月的季後賽，早已不只是投打對決，更是一場心理與情報的角力戰。
消息來源：SportsNet、運動畫刊
