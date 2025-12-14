今日歷史12月14日是韓國擁抱情人日（Hug Day），情侶們會在公開場合擁抱，公開宣告彼此愛意，主旨是在寒冷的冬天和戀人互相擁抱取暖。今晚同時也是年度三大流星雨壓軸的「雙子座流星雨（Geminids）」極大期，台北市立天文館表示，2025年雙子座流星雨，實際每小時可欣賞約100顆流星劃過天際，時間、最佳觀賞地點一覽，建議注意交通安全、做好保暖工作。
12月14日是韓國擁抱情人日！快抱抱取暖吧
「雙子座流星雨」爆發時間！建議觀賞方式：
觀賞「雙子座流星雨」注意交通安全！做好保暖工作
|1月14日
|日記情人節（Diary Day）
|情侶交換日記，記錄彼此的心情與回憶。
|2月14日
|西洋情人節（Valentine's Day）
|女生送給心儀的男生送示愛巧克力。
|3月14日
|白色情人節（White Day）
|換男生回禮給女生的日子。
|4月14日
|黑色情人節（Black Day）
|單身者要穿黑衣吃炸醬麵，安慰自己還是單身、互相取暖。
|5月14日
|黃色／玫瑰情人節（Rose Day）
|情侶互送黃色玫瑰，象徵愛情的甜蜜。單身者則穿黃衣吃咖哩。
|6月14日
|親吻情人節（Kiss Day）
|鼓勵情侶盡情親吻彼此，增進親密感。
|7月14日
|銀色情人節（Silver Day）
|情侶互贈銀飾，象徵感情的升華；或將另一半介紹給長輩。
|8月14日
|綠色情人節（Green Day）
|鼓勵情侶多去郊外踏青，在大自然中度過美好時光。
|9月14日
|相片／音樂情人節（Photo/Music Day）
|情侶共同拍攝照片紀念愛情的點滴，也一起聽音樂、沉浸在愛的旋律中。
|10月14日
|葡萄酒情人節（Wine Day）
|情侶一起啜飲美酒，享受浪漫時刻。
|11月14日
|橙色情人節（Orange Day）
|情侶一起看電影、喝柳橙汁，象徵健康與幸福。
|12月14日
|擁抱情人節（Hug Day）
|情侶相擁取暖，公開宣告彼此愛意。
12月14日雙子座流星雨「極大期」：每小時百顆今晚同時也是2025年度三大流星雨壓軸的「雙子座流星雨」極大期，台北市立天文館指出，今晚是雙子座流星雨「極大期」，預估每小時天頂流星率數（ZHR）為150，實際每小時可欣賞約100顆流星劃過天際。氣象局與天文館預測，今年流星雨觀賞條件佳，只要選對時間與地點，肉眼即可看見滿天星斗劃過天際的浪漫美景。
觀賞「雙子座流星雨」注意交通安全！做好保暖工作
