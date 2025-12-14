今日歷史12月14日是韓國擁抱情人日（Hug Day），情侶們會在公開場合擁抱，公開宣告彼此愛意，主旨是在寒冷的冬天和戀人互相擁抱取暖。今晚同時也是年度三大流星雨壓軸的「雙子座流星雨（Geminids）」極大期，台北市立天文館表示，2025年雙子座流星雨，實際每小時可欣賞約100顆流星劃過天際，時間、最佳觀賞地點一覽，建議注意交通安全、做好保暖工作。

12月14日是韓國擁抱情人日！快抱抱取暖吧

今日歷史12月14日是韓國擁抱情人日（Hug Day），情侶們會在公開場合擁抱，在臨近年末時，公開宣告彼此愛意、並表達一年來的愛意與感謝，主旨是在寒冷的冬天和戀人互相擁抱取暖，象徵彼此的情感能延續到永遠。

有趣的是，其實韓國每個月都有情人節，一年之中就有12個情人節，讓我們一起來看看，韓國總共有哪些情人節及意義吧。

1月14日 日記情人節（Diary Day） 情侶交換日記，記錄彼此的心情與回憶。
2月14日 西洋情人節（Valentine's Day） 女生送給心儀的男生送示愛巧克力。
3月14日 白色情人節（White Day） 換男生回禮給女生的日子。
4月14日 黑色情人節（Black Day） 單身者要穿黑衣吃炸醬麵，安慰自己還是單身、互相取暖。
5月14日 黃色／玫瑰情人節（Rose Day） 情侶互送黃色玫瑰，象徵愛情的甜蜜。單身者則穿黃衣吃咖哩。
6月14日 親吻情人節（Kiss Day） 鼓勵情侶盡情親吻彼此，增進親密感。
7月14日 銀色情人節（Silver Day） 情侶互贈銀飾，象徵感情的升華；或將另一半介紹給長輩。
8月14日 綠色情人節（Green Day） 鼓勵情侶多去郊外踏青，在大自然中度過美好時光。
9月14日 相片／音樂情人節（Photo/Music Day） 情侶共同拍攝照片紀念愛情的點滴，也一起聽音樂、沉浸在愛的旋律中。
10月14日 葡萄酒情人節（Wine Day） 情侶一起啜飲美酒，享受浪漫時刻。
11月14日 橙色情人節（Orange Day） 情侶一起看電影、喝柳橙汁，象徵健康與幸福。
12月14日 擁抱情人節（Hug Day） 情侶相擁取暖，公開宣告彼此愛意。
12月14日雙子座流星雨「極大期」：每小時百顆
今晚同時也是2025年度三大流星雨壓軸的「雙子座流星雨」極大期，台北市立天文館指出，今晚是雙子座流星雨「極大期」，預估每小時天頂流星率數（ZHR）為150，實際每小時可欣賞約100顆流星劃過天際。氣象局與天文館預測，今年流星雨觀賞條件佳，只要選對時間與地點，肉眼即可看見滿天星斗劃過天際的浪漫美景。

▲天文館指出，2025年「雙子座流星雨」在12月14日迎接「極大期」，越接近午夜越容易看到流星。（圖／台北市立天文館tam.gov.taipei/Default.aspx）
「雙子座流星雨」爆發時間！建議觀賞方式：

台北市立天文館指出，輻射點在晚上7時升起，月相近殘月，月亮12月15日凌晨2時30分左右才升起。

最好的流星雨觀賞方式為「躺下、面朝天空」，地點則建議選擇「光害不高的地方」，像是高山、海邊、或高樓較少的地方等，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨。

台灣推薦「雙子座流星雨」最佳觀賞地點：
北部：陽明山、大屯山、文化大學後山
中部：合歡山、日月潭、溪頭、杉林溪
南部：觀夕平台、阿里山
東部：大坡池、關山親水公園

觀賞「雙子座流星雨」注意交通安全！做好保暖工作

民眾前往熱門觀星地點時，可能容易遇上塞車，出門前建議先行查詢即時路況，並注意夜間行車安全。

由於12月中已是冬天，若民眾前往高山或海邊等空曠戶外地區，待至深夜或凌晨可能氣溫會很低，建議選擇「洋蔥式穿搭」，還要攜帶暖暖包、毛帽、手套等保暖裝備，最好再帶上熱水瓶可保持溫暖並補充水分。

另外還推薦帶上照明工具時，可以為手電筒包覆紅色玻璃紙，做成「紅光手電筒」，避免產生光害，也降低強光破壞眼睛對黑暗的適應力等。

資料來源：台北市立天文館

