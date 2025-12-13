Rose台北快閃店只到12/15！地點、入場方式、限量周邊、滿額禮曝

BLACKPINK成員Rosé個人快閃店「rosie POP-UP STORE」登陸台北SOGO復興館，作為全球最終站，展期只到12月15日！除了還原〈APT.〉MV場景，《NOWNEWS今日新聞》整理時間地點、入場方式、限量周邊、滿額禮資訊，必搶「台北限定滑板」盲盒攻略一次看，粉絲千萬別錯過最後朝聖機會。
全球最終站！沉浸式〈APT.〉MV場景
BLINKs 注意！Rosé 快閃店選定台北作為全球巡迴最終站，現場以經典黑色與桃粉色結合搖滾風格為主視覺，店內不僅循環播放洗腦神曲〈APT.〉，更完美復刻 MV 場景。許多網紅已搶先入場，梳起 Rosé 同款低包頭拍照打卡，現場氛圍粉嫩又帥氣，讓粉絲直呼：「到處都是 Rosé 的身影，太激動了！」
必買清單：台北限定滑板、盲盒攻略
現場販售周邊豐富，包含帽 T、手機殼、烈酒 Shot 杯、鑰匙圈等。最受矚目的焦點絕對是**「台北限定款」**商品！
最後倒數！入場方式一次看
活動只剩最後幾天，請粉絲務必確認當天是否需要抽號碼牌：
📍 指定日憑號碼牌入場（12/13、12/14）
購物與注意事項
- 台北城市限定款小滑板車鑰匙圈盲盒：
- 販售時間： 僅限週六、日（12/14、12/15）。
- rosie 帽徽盲盒（整組 8 個）：
- 小滑板車鑰匙圈（整組 4 個）：
- 排隊地點： SOGO 復興館 1F 大門指定區域。
- 發放時間： 10:15 開始整隊，10:30 發放《11:00-14:00》時段號碼牌（每半小時一場，每場 30 人）。
- 注意事項： 14:00 後視現場狀況開放排隊入場，不發號碼牌。
- 入場方式： 無須號碼牌，11:00 後直接至 9F 現場排隊，視人潮狀況管制入場。
- 提貨流程： 結帳後需等待約 20-30 分鐘備貨，再憑發票至 9F 東北角提貨區領取。
- 百貨規範： 本展覽不可使用 SOGO 禮券、點數，亦無法折抵停車費。
- 響應環保： 現場不提供購物紙袋，請自備提袋。
- 停留時間： 每人以停留 30 分鐘為原則。