BLACKPINK成員Rosé個人快閃店「rosie POP-UP STORE」登陸台北SOGO復興館，作為全球最終站，展期只到12月15日！除了還原〈APT.〉MV場景，《NOWNEWS今日新聞》整理時間地點、入場方式、限量周邊、滿額禮資訊，必搶「台北限定滑板」盲盒攻略一次看，粉絲千萬別錯過最後朝聖機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球最終站！沉浸式〈APT.〉MV場景

BLINKs 注意！Rosé 快閃店選定台北作為全球巡迴最終站，現場以經典黑色與桃粉色結合搖滾風格為主視覺，店內不僅循環播放洗腦神曲〈APT.〉，更完美復刻 MV 場景。許多網紅已搶先入場，梳起 Rosé 同款低包頭拍照打卡，現場氛圍粉嫩又帥氣，讓粉絲直呼：「到處都是 Rosé 的身影，太激動了！」

▲Rosé個人快閃店到處都是 Rosé 的身影。（圖／SOGO百貨臉書）
▲Rosé個人快閃店到處都是 Rosé 的身影。（圖／SOGO百貨臉書）
必買清單：台北限定滑板、盲盒攻略

現場販售周邊豐富，包含帽 T、手機殼、烈酒 Shot 杯、鑰匙圈等。最受矚目的焦點絕對是**「台北限定款」**商品！

  • 台北城市限定款小滑板車鑰匙圈盲盒：

    • 販售時間： 僅限週六、日（12/14、12/15）。

    • 購買限制： 每日限量 100 盒，每人限購 1 盒。

  • rosie 帽徽盲盒（整組 8 個）：

    • 每日限量 30 組，每人每日限購 1 組。

    • 單買每人限購 2 個。

  • 小滑板車鑰匙圈（整組 4 個）：

    • 每日限量 30 組，每人每日限購 1 組。

    • 單買每人限購 1 個。

▲滿滿的 Rosé 現量周邊。（圖／SOGO百貨臉書）
▲▼滿滿的 Rosé 現量周邊。（圖／SOGO百貨臉書）
▲滿滿的 Rosé 現量周邊。（圖／SOGO百貨臉書）
 
▲rosie 手機殼。（圖／SOGO百貨臉書）
▲rosie 手機殼。（圖／SOGO百貨臉書）
最後倒數！入場方式一次看

活動只剩最後幾天，請粉絲務必確認當天是否需要抽號碼牌：

📍 指定日憑號碼牌入場（12/13、12/14）

  • 排隊地點： SOGO 復興館 1F 大門指定區域。

  • 發放時間： 10:15 開始整隊，10:30 發放《11:00-14:00》時段號碼牌（每半小時一場，每場 30 人）。

  • 注意事項： 14:00 後視現場狀況開放排隊入場，不發號碼牌。

📍 非指定日排隊入場（12/15 最後一天）

  • 入場方式： 無須號碼牌，11:00 後直接至 9F 現場排隊，視人潮狀況管制入場。


▲Rosé 快閃店只剩3天，今明兩天憑號碼牌入場，最後一天（12/15）無須號碼牌，11:00 後直接至 9F 現場排隊，視人潮狀況管制入場。（圖／SOGO百貨臉書）
▲Rosé 快閃店只剩3天，今明兩天憑號碼牌入場，最後一天（12/15）無須號碼牌，11:00 後直接至 9F 現場排隊，視人潮狀況管制入場。（圖／SOGO百貨臉書）
購物與注意事項

  1. 提貨流程： 結帳後需等待約 20-30 分鐘備貨，再憑發票至 9F 東北角提貨區領取。

  2. 百貨規範： 本展覽不可使用 SOGO 禮券、點數，亦無法折抵停車費。

  3. 響應環保： 現場不提供購物紙袋，請自備提袋。

  4. 停留時間： 每人以停留 30 分鐘為原則。

資料來源：SOGO復興館 

「BLACKPINK快閃店」相關議題

直擊／BLACKPINK快閃店！粉絲掃貨不看價　嗨喊：喜歡就買無上限

BLACKPINK快閃店今登場！時間地點、預約方式、聯名周邊價格速看

Rose台北快閃店只到12/15！地點、入場方式、限量周邊、滿額禮曝

相關新聞

BLACKPINK快閃店今登場！時間地點、預約方式、聯名周邊價格速看

BLACKPINK快閃店大對決！ROSÉ全球終場迎戰　台北百貨掀粉黑風暴

金唱片完整18組名單一次看！BLACKPINK JENNIE、IVE確定1／10來台

高雄鹹酥雞嘉年華在大遠百！有BLACKPINK愛店　65名單、交通一覽