▲Lisa跟Jisoo在高雄開演唱會的時候，秀出村上隆的聯名手機殼，讓本人超開心。（圖／IG@sooyaaa__、lalalalisa_m）

BLACKPINK向來是品牌聯名的保證班底，香奈兒、LV、Dior、YSL早就只是基本配備，沒想到這回直接跨界殺進運動潮流圈，聯手Fanatics、Complex開設台北快閃店，結合New Era、美國職棒大聯盟（MLB）與法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG），一字排開的限量聯名單品，連不是BLINK的人都忍不住多看兩眼。話題還不只如此，日本當代藝術家村上隆日前才和知名手機品牌推出聯名商品，沒多久Lisa、Jisoo就雙雙換上同款「認證」，連村上隆本人都被嚇到，近日和Lisa合照曝光，讓粉絲狂敲碗，希望BLACKPINK不論以個人或團體名義，都能再推出新一波收藏級聯名。BLACKPINK的名字幾乎等於合作秒殺保證，這次版圖直接延伸到運動時尚，還把快閃店開進台北，讓粉絲一聽到消息就直呼一定要朝聖、好好收藏。而昨天村上隆才曬出與Lisa的合照，其實彼此不是首度合作，至少推出過兩次BLACKPINK系列聯名，商品數量超過10款，從手燈到服飾通通有，每次開賣都引爆搶購潮。事實上，iPhone 17系列推出時，知名手機殼品牌就同步釋出村上隆聯名款，招牌彩色微笑花一次排開，款款都好看到讓人選擇障礙。Lisa和Jisoo先前在高雄開唱時，也一人套上一款拍照「官方認證」，讓村上隆本人開心到不行。這次和Lisa合照曝光，粉絲立刻留言敲碗，希望雙方能再度聯手，不管是個人還是BLACKPINK，只要能再收藏一波都好。「BLACKPINK IN YOUR AREA League Collection 快閃店」即日起至28日於微風南山4樓限期登場，由Fanatics、Complex與BLACKPINK共同策劃，並攜手New Era、MLB與PSG重新詮釋經典設計，融入BLACKPINK代表性的粉黑色系與多項細節巧思。店內一次集結超過20款限定聯名單品，合作陣容橫跨洛杉磯道奇、芝加哥小熊、芝加哥白襪、紐約大都會，以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部（PSG）等高人氣球隊，收藏陣容一次到位，預料將引發新一波搶購。