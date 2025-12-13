我是廣告 請繼續往下閱讀

不是Nike！隱藏1運動鞋偷偷崛起：銷量暴增53%

根據報告顯示，今年也有一大運動鞋新星，也就是法國知名運動裝備品牌「Salomon所羅門」，據悉Salomon在2024年經歷下滑危機，但今年再度於市場嶄露頭角，強勢回歸成長最快速品牌的第3名，銷量成長高達53%。

▲Salomon在2024年經歷下滑危機，但今年再度於市場嶄露頭角，強勢回歸成長最快速品牌的第3名，銷量成長高達53%。（圖／Salomon臉書）

Salomon為何爆紅？靠耐穿時尚一炮而紅：連LISA也愛穿

▲Salomon在戶外鞋市場打下基礎後，開始往潮流時尚方面發展，憑藉機能性與舒適度廣受消費者喜愛。（圖／Salomon臉書）

在戶外鞋市場打下基礎後，開始往潮流時尚方面發展，打破過去登山鞋厚重的刻板印象，例如「XT-6」系列，就透過多層次配色加上流線輪廓，成為許多時尚人士的新寵兒。

▲Salomon成為許多名人時尚穿搭單品，例如南韓女團BLACKPINK成員LISA就曾穿著它街拍。（圖／IG@lalalalisa_m）

Salomon台灣也買得到！顧客真實評價出爐

以最紅的「XT-6」系列運動鞋來看，約落在6500元至7500元間，其餘如越野跑鞋、健野鞋等款式一雙則從3000元起跳

