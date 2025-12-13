全球知名的運動鞋品牌眾多，其中鞋業霸主Nike和adidas等大牌在台灣也十分有名，而近年來有不少新品牌崛起，包括ASICS（亞瑟士）、HOKA等，但根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布的2025年上半年各品牌成長報告，2025年運動鞋新星「Salomon所羅門」登上榜單第3名。Salomon爆紅關鍵除了耐穿舒適的機動性，還有近年來越來越時尚的設計，就連南韓女團BLACKPINK成員LISA也愛穿。
不是Nike！隱藏1運動鞋偷偷崛起：銷量暴增53%
全球最大球鞋交易平台「StockX」在今年8月公布「2025年上半年報告」，藉由《Big Facts: Brands Making Moves》報告揭露運動鞋、收藏品和服飾等領域「成長最快的品牌」，並與去年同期全球銷售數據進行比較，揭示哪些品牌發展強勁。在運動鞋類別調查中，以日本運動鞋品牌「ASICS（亞瑟士）」成長最快速，蟬聯冠軍。
但值得一提的是，根據報告顯示，今年也有一大運動鞋新星，也就是法國知名運動裝備品牌「Salomon所羅門」，據悉Salomon在2024年經歷下滑危機，但今年再度於市場嶄露頭角，強勢回歸成長最快速品牌的第3名，銷量成長高達53%。Salomon的成長，與旗下最受歡迎的鞋款「XT-6」復甦有所關連，對於Salomon來說充滿希望。
Salomon為何爆紅？靠耐穿時尚一炮而紅：連LISA也愛穿
法國頂尖戶外運動品牌Salomon在1947年成立，品牌初期著重在金屬滑雪邊條與滑雪固定器發展，在1992年出現重大轉型，開始跨足戶外鞋市場，推出第一雙越野跑鞋，就因防滑與輕量設計大受歡迎，至此品牌開始將打造各類型登山鞋款。
但Salomon並沒有停止進步，在戶外鞋市場打下基礎後，開始往潮流時尚方面發展，打破過去登山鞋厚重的刻板印象，例如「XT-6」系列，就透過多層次配色加上流線輪廓，成為許多時尚人士的新寵兒。Salomon爆紅最大關就是它的高科技結構設計，不論是在機能性與舒適度上都有亮眼表現，輕巧的優點讓民眾不只登山時才能穿著，日常通勤或是跑步時，消費者穿上它都能感到輕盈且貼合，從戶外走到街頭都舒適耐穿。
而近幾年來戶外穿搭迅速崛起，Salomon搭上山系穿搭風潮，成為許多名人戶外街拍的最新時尚單品，像是南韓女團BLACKPINK成員LISA就曾穿著Salomon街拍，巨星蕾哈娜（Rihanna）也曾穿著MM6 Maison Margiela 與 Salomon 聯名的紅色運動鞋在超級盃中場秀表演。
Salomon台灣也買得到！顧客真實評價出爐
Salomon一雙鞋價格區間廣，以最紅的「XT-6」系列運動鞋來看，約落在6500元至7500元間，其餘如越野跑鞋、健野鞋等款式一雙則從3000元起跳，而Salomon每個鞋款都有多種色系，從亮眼的銀白色到成熟的深黑色皆有，廣受部分潮流人士喜愛。
好消息是，目前台灣也有Salomon直營門市，像是今年就在台北大巨蛋設立旗艦店，堪稱是全台最大，鞋款也相當齊全，不少民眾現場實際穿過Salomon的鞋款，也都給予好評，熱讚「防滑跟抓地都很棒，包覆感很好容易穿脫，已經變成我最喜歡的鞋子品牌了」、「好穿，穩定性佳，大底耐磨，鞋面透氣性佳，長時間穿不會累」，倘若民眾年底想犒賞自己買一雙鞋，不妨可以參考看看Salomon鞋款，或許能有不一樣的發現。
🟡StockX「2025上半年運動鞋品牌成長排行」
🥇第1名：ASICS（成長71%）
🥈第2名：MIHARA YASUHIRO（成長63%）
🥉第3名：Salomon（成長53%）
◼️第4名：ANTA（成長51%）
◼️第5名：On（成長15%）
資料來源：StockX
我是廣告 請繼續往下閱讀
全球最大球鞋交易平台「StockX」在今年8月公布「2025年上半年報告」，藉由《Big Facts: Brands Making Moves》報告揭露運動鞋、收藏品和服飾等領域「成長最快的品牌」，並與去年同期全球銷售數據進行比較，揭示哪些品牌發展強勁。在運動鞋類別調查中，以日本運動鞋品牌「ASICS（亞瑟士）」成長最快速，蟬聯冠軍。
但值得一提的是，根據報告顯示，今年也有一大運動鞋新星，也就是法國知名運動裝備品牌「Salomon所羅門」，據悉Salomon在2024年經歷下滑危機，但今年再度於市場嶄露頭角，強勢回歸成長最快速品牌的第3名，銷量成長高達53%。Salomon的成長，與旗下最受歡迎的鞋款「XT-6」復甦有所關連，對於Salomon來說充滿希望。
法國頂尖戶外運動品牌Salomon在1947年成立，品牌初期著重在金屬滑雪邊條與滑雪固定器發展，在1992年出現重大轉型，開始跨足戶外鞋市場，推出第一雙越野跑鞋，就因防滑與輕量設計大受歡迎，至此品牌開始將打造各類型登山鞋款。
而近幾年來戶外穿搭迅速崛起，Salomon搭上山系穿搭風潮，成為許多名人戶外街拍的最新時尚單品，像是南韓女團BLACKPINK成員LISA就曾穿著Salomon街拍，巨星蕾哈娜（Rihanna）也曾穿著MM6 Maison Margiela 與 Salomon 聯名的紅色運動鞋在超級盃中場秀表演。
Salomon一雙鞋價格區間廣，以最紅的「XT-6」系列運動鞋來看，約落在6500元至7500元間，其餘如越野跑鞋、健野鞋等款式一雙則從3000元起跳，而Salomon每個鞋款都有多種色系，從亮眼的銀白色到成熟的深黑色皆有，廣受部分潮流人士喜愛。
好消息是，目前台灣也有Salomon直營門市，像是今年就在台北大巨蛋設立旗艦店，堪稱是全台最大，鞋款也相當齊全，不少民眾現場實際穿過Salomon的鞋款，也都給予好評，熱讚「防滑跟抓地都很棒，包覆感很好容易穿脫，已經變成我最喜歡的鞋子品牌了」、「好穿，穩定性佳，大底耐磨，鞋面透氣性佳，長時間穿不會累」，倘若民眾年底想犒賞自己買一雙鞋，不妨可以參考看看Salomon鞋款，或許能有不一樣的發現。
🥇第1名：ASICS（成長71%）
🥈第2名：MIHARA YASUHIRO（成長63%）
🥉第3名：Salomon（成長53%）
◼️第4名：ANTA（成長51%）
◼️第5名：On（成長15%）
資料來源：StockX