卞耀漢（又譯：卞約漢）跟少女時代Tiffany Young（蒂芬妮）今（13）日爆出因為合作《逆貧大叔》假戲真做，2人隨即認愛交往，媒體揭露他們預計明年秋天結婚，但遭男方否認婚期：2人過去合作的互動再度被網友翻出來討論，尤其是「女生人生第一場吻戲」與「男生的英文老師」關鍵字，以及《逆貧大叔》的激吻照，瞬間成為粉絲眼中的戀愛伏筆。卞耀漢與少女時代出身的Tiffany Young緣分可追溯至去年（2024）5月合作的Disney+原創影集《逆貧大叔》，當時在劇中飾演戀人，彼此見面不到幾天，就在酒精的催使下激吻，女生要求男生不要說出去，意亂情迷的卞耀漢卻霸氣回應：「我會看著辦！」2人也隨著長時間拍攝培養出默契，最後假戲真做在一起。特別的是，Tiffany Young曾在宣傳期間透露，《逆貧大叔》也是她人生中的第一場吻戲，談到消化激情吻戲時表示：「一天要拍很多場戲，我覺得我們的熱情和專注力非常合拍。能把第一場吻戲拍得那麼強烈、那麼火熱，真的很有趣。」她也說：「卞耀漢前輩是一個非常火熱的人，我盡量去吸收那股能量。一開始其實有點害怕，但我告訴自己『這個人是我的搭檔，我也可以變得火熱』，就這樣一起配合。看著前輩的呼吸、領導力和能量，我在現場也學到『我也要做到這樣』。」卞耀漢則稱呼Tiffany Young是他的英文老師，坦言在英文方面受到她不少幫助，並公開稱讚：「Tiffany Young真的很厲害。雖然她以少女時代活動多年，但在飾演瑞秋時完全沒有違和感。」《逆貧大叔》中，卞耀漢飾演在美國取得經濟學博士學位、立志打造富足國家的菁英青年「金產」，而Tiffany Young則詮釋歐布萊特財團理事的妹妹，並帶著目的接近金產的角色「瑞秋・鄭」，2人在劇中有不少情感張力十足的對手戲。戀情曝光後，這些過往訪談再被翻出，不少粉絲直呼「原來早就有線索」、「當時只覺得火花強，現在回頭看完全不一樣」，也讓《逆貧大叔》成為2人感情起點的定情作。卞耀漢與Tiffany Young今天被爆出戀愛，還是以結婚為前提交往，外界一度盛傳他們將於明年秋天舉辦婚禮，對此，卞耀漢所屬經紀公司TEAMHOPE向韓媒證實交往事實，但也低調回應：「婚禮日期目前尚未有具體確定的行程。」