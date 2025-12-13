我是廣告 請繼續往下閱讀

今年由宏道運動發展基金會舉辦的年度體育盛事「宏道獎」迎來第八屆，總統賴清德今（13）日親臨頒獎典禮，並擔任終身成就獎頒獎人。他在致詞時多次提及我國運動政策的未來方向，並高度肯定奧運羽球金牌得主李洋決定出任運動部部長，直言這是一項極具勇氣與承擔的選擇，對台灣體育發展具有重大意義。賴清德將終身成就獎頒發給資深教練林輝雄，並表示，宏道運動發展基金會長期致力於基層體育耕耘，扮演運動員最堅實的後盾，不僅在背後給予支持，也在前方指引方向，這樣的理念與未來運動部成立的核心精神高度契合。談及政策藍圖，賴清德指出，未來運動部將以「全民運動推廣」、「競技運動培育」以及「運動產業發展」三大面向作為施政重點，期盼建立更完整的體育生態系。不過他也坦言，運動部作為新成立的部會，相關預算仍有待立法院通過，後續推動仍需朝野共同努力。致詞過程中，賴清德也特別提到本屆宏道獎評審召集人、前立法院院長王金平，回憶其過去在國會中長期扮演協調者角色，致力於化解朝野歧見，盡量以溝通取代表決，為國會建立良好的運作典範。賴清德表示，若這樣的協商精神能持續被實踐，對當前政治環境及運動部相關政策推動都將帶來正面助益。賴清德也分享，無論是選擇投入運動領域，或是長年擔任教練培育選手，都是一條不容易的道路。他進一步提到出任運動部長的李洋，強調身為兩屆奧運金牌得主，仍願意放下選手身分，甚至捨棄數千萬的商業代言收入，選擇投入公共服務，展現出對台灣體育的高度使命感。「這樣的決心，真的令人欽佩，」賴清德表示，並期許在運動部正式運作後，能為台灣體育發展開啟嶄新的一頁，帶動整體環境再上層樓。此外，李洋在致詞時也提起自己從選手轉身成為運動部長時，更能感受到教練們的付出，「非常感謝教練、老師的存在，我們的運動才能越來越好，因為有信任選手才能在場上發揮最好的實力。」