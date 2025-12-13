我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球景氣降溫、投資信心走弱與天災、治理爭議交織影響下，世界銀行下修菲律賓2025年經濟成長預測至5.1%，低於官方原先設定的成長目標。不過，世銀也強調，菲律賓國內需基礎仍具韌性，只要改革與投資環境改善到位，經濟並非失速，而是進入一段「低檔整理、溫和回升」的調整期。世界銀行在12月發布的《菲律賓經濟更新報告》指出，菲律賓2025年經濟成長率預估為5.1%，較今年6月預測的5.3%下修。相較之下，菲律賓政府仍將今年成長目標設定在5.5%至6.5%，並期待2026年至2028年間回到6%至7%的中高速成長區間，反映官方對經濟修復力的信心，與國際機構的審慎態度形成對比。世界銀行分析，下修預測的關鍵在於多重結構性與短期衝擊同時浮現。國內方面，企業信心疲弱、私人投資放緩，外人直接投資金額明顯低於疫情後高峰；同時，颱風、洪災等極端氣候事件頻繁，對農業與基礎設施造成衝擊，貪污醜聞也拖慢部分公共工程撥款與執行進度。對外而言，全球需求降溫與主要市場成長放緩，使菲律賓出口表現持續承壓。相較部分東南亞國家高度依賴出口，菲律賓經濟結構以內需為主，民間消費占GDP比重高，成為抵禦外部衝擊的重要緩衝。世銀預期，在通膨維持可控、就業市場相對穩定的情況下，經濟成長可望於2026年回升至5.3%，2027年進一步升至5.4%。從政策面來看，菲律賓央行近月已釋出偏向寬鬆的訊號，市場預期未來利率環境將逐步趨於有利，有助於刺激消費與企業投資。此外，政府力推的基礎建設計畫若能重新加速，加上電信、交通運輸與再生能源等產業持續對外開放，將成為中期成長的重要動能。世界銀行菲律賓、馬來西亞與汶萊事務主管穆斯塔法歐魯指出，菲律賓擁有相對穩健的宏觀經濟底子，關鍵在於是否敢於推動更深層的制度改革。近年成長動能多集中在建築、內需服務與零售等「非貿易性」產業，製造業與出口部門發展相對遲緩。繁瑣的行政程序與高昂的營運成本，使製造業新增職缺有限，出口商家數量反而下滑，導致菲律賓出口表現長期落後於越南、泰國等區域同儕。世界銀行建議，菲律賓應優先強化物流與能源供應的競爭力，簡化並數位化投資審批流程，集中資源發展都會經濟走廊，同時提升地方政府的治理與執行能力。在全球不確定性升高的背景下，如何把短期逆風轉化為改革契機，將決定菲律賓能否重新站回區域成長前段班。