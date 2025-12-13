我是廣告 請繼續往下閱讀

在軍政府力推大選之際，緬甸戰火卻持續逼近平民生活最脆弱的防線。西部若開邦一間仍在運作的醫院日前遭到空襲，至少33人死亡、70多人受傷，死者包括病患與前來求醫的平民。這起事件不僅再次反映出緬甸內戰的殘酷現實，也讓國際社會對軍政府所宣稱的「和平選舉」更加質疑。根據反軍政府武裝、援助人員與目擊者說法，空襲發生在12月10日深夜，地點位於若開邦歷史古城妙烏鎮。掌控當地的民族武裝若開軍指出，軍機投下多枚炸彈，醫院建築幾乎全毀。一名居民向獨立媒體透露，其中一枚炸彈直接命中病房旁的藥房，另一枚則落在病房附近，爆炸威力讓整棟建築瞬間坍塌。援助組織指出，這家擁有約300張病床的醫院，是妙烏鎮少數仍能提供完整醫療服務的設施之一。由於若開邦衝突長期未歇，許多診所與醫院早已關閉或撤離，空襲發生時，院內擠滿戰事傷患與急需治療的平民。救援人員抵達現場時，只見屋頂塌陷、梁柱斷裂，遺體暫時被安置在地面，其餘傷者被緊急轉送至相對安全的地點。若開軍統計，罹難者包括16名男性與17名女性，另有76人受傷，其中27人傷勢嚴重。地方媒體則指出，死者中還包括多名羅興亞族居民與至少一名兒童，實際傷亡人數可能因通訊中斷而被低估。這並非孤立事件。聯合國與人權團體多次警告，緬甸軍方近年大幅增加空襲行動，將醫院、學校與宗教場所捲入戰火。衝突監測組織「武裝衝突地點與事件數據」（ACLED）統計，今年1月至11月下旬，緬軍已發動逾2160次空襲，明顯高於去年全年，顯示空中打擊已成為主要作戰手段。世界衛生組織也指出，這起事件是今年第67次醫療設施遭攻擊，醫療體系正面臨系統性破壞。空襲發生之際，軍政府正計畫自12月28日起舉行大選，宣稱選舉將為國家帶來穩定與民主。然而，國際觀察員與遭罷黜的民選議員普遍認為，在戰事未歇、反對派被壓制、部分地區無法投票的情況下，選舉難以具備正當性。反軍政府勢力也已表態，將在軍方控制區域阻撓投票進行。聯合國人權事務高級專員警告，針對醫院的攻擊可能構成戰爭罪，呼籲立即展開獨立調查。世界衛生組織總幹事譚德塞直言，任何針對醫療系統的攻擊，都是對人道原則的踐踏。美國國務院也要求軍政府停止對平民與民用設施的暴力行動。隨著選舉日期逼近，空襲卻持續奪走無辜性命，若開邦醫院的瓦礫與血跡，成了緬甸當前局勢最刺眼的註腳，也讓這場大選能否帶來和平，蒙上更深的陰影。