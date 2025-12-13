我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany出道18年以來只認愛過2PM尼坤（如圖）。（圖／＠khunsta0624 IG）

▲Tiffany Young打破沉默認愛卞耀漢，說男友給他很滿的安定感。（圖／IG@tiffanyyoungofficial）

韓國國民女團「少女時代」成員Tiffany Young今日證實和電視劇《逆貧大叔》中合作男星卞耀漢熱戀中，並且兩人正在以「結婚為前提交往中」。本次認愛是Tiffany出道18年以來第二次認愛，上一次是在2014年和2PM尼坤的戀情，不過兩人因為工作繁忙，交往1年4個月後就宣布分手了。Tiffany在2007年出道，和2PM總是同時間上音樂節目打歌、登上同樣頒獎典禮，因此和尼坤關係自然而然地變好了，兩人在2014年被拍到約會照片，大方認愛交往了4個月。交往期間，Tiffany曾經上節目談到自己的戀愛觀念，「不能接受另一半讓自己『幫忙』做事」，透露若是另一半這樣的話她會分手，因為她認為「真心相愛的兩人，需要一起承擔困難，而不是推給另一半做。」Tiffany、尼坤交往1年4個月後，在2015年5月宣布分手，原因是工作繁忙漸漸疏遠。分手後，她曾傳出熱戀饒舌歌手GRAY，不過經紀公司都矢口否認，因此這段感情的真實度無從得知。2018年，Tiffany宣布離開SM娛樂，以演員身分加盟Sublime娛樂，去年起接演了《逆貧大叔》，和男星卞耀漢在劇中有許多對手戲，甚至在鏡頭前激吻，讓許多粉絲看得臉紅心跳。Tiffany透露自己一直是卞耀漢的粉絲，希望能夠學習對方演戲的能量，從中學習，今日兩人傳出戀愛1年半，甚至有望在明年秋天結婚。針對結婚傳言，Tiffany在個人社群澄清兩人「以結婚為前提交往中，但沒有要在明年結婚」，同時告白男方大方放閃獲得許多粉絲祝福。