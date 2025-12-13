我是廣告 請繼續往下閱讀

明星夫婦檔屈中恆、Vicky砸數十萬經營餐飲副業，今年6月開設「和平便當」店面，味道及價格主打親民路線，2人除了演藝工作之外，平時都在店裡親力親為，沒想到今（13）日傳出收攤消息，店家公告面臨人力短缺，未來購買管道將改成團體線上訂餐，對此《NOWNEWS今日新聞》求證Vicky經紀人關心實情，直至截稿前尚未收到回覆。Vicky主力經營的「和平便當」開在北市六張犁，可說是餐飲一級戰區，今年6月開市起生意一直不錯，加上他與屈中恆的明星身分帶動買氣，每月營業額都有6位數進帳，怎料如今傳出實體店面消息，引發外界關注。原來，「和平便當」的店面門口張貼出公告，「由於人力短缺，現場配置不足，自即日起將不提供現場服務，改為團體線上預訂供餐」，據《三立新聞》報導，Vicky經紀人證實一直找不到員工，成為收攤關鍵主因。事實上，Vicky今年10月才分享店面狀況，表示儘管每月營業額不錯，可扣除掉原物料成本、租金等開銷，收支依舊未能打平，還得是小小虧損，體悟到餐飲業有太多眉角、不可控因素，認為自已盡力問心無愧就好。屈中恆一同受訪時也表示，全程很支持Vicky，而且夫妻倆財務分開，屈中恆的收入負責養家醐口，Vicky賺的錢則是自己挪用，打趣笑稱：「即使便當店有分紅，我想分也拿不到！」如今便當店收閉，未來動向惹議。