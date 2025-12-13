我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府公布合艾市災後復原最新進度。南部宋卡府合艾地區在歷經嚴重洪災後，清理與復原作業已完成超過8成，中央與地方單位連日動員人力與機具，希望在最短時間內協助居民重返正常生活。泰國政府發言人12日表示，依照總理兼內政部長阿努廷指示，自洪水退去後即全面展開大規模清理行動，截至12月11日，整體復原進度已達83.55%。官方與志工團隊已連續11天日夜投入作業，全力清除淤泥與廢棄物。統計顯示，目前已從災區清出95,307公噸垃圾，其中單在12月11日一天就清除9,796公噸，道路清理總長度達329.44公里。為提高效率，政府將合艾市區劃分為4個工作區，分別由不同單位負責。其中，第1區由軍方發展指揮部主責，已清除18,730公噸垃圾、完成74.92公里道路清理；第2區由第4軍區負責，也是清理量最大的區域，累計清出37,780公噸垃圾、整理124.58公里道路；第3區由內政部負責，完成21,462公噸垃圾清運及71.88公里道路；第4區則由交通部接手，已清理17,335公噸垃圾與58.06公里道路。泰國政府重申災後復原的兩大目標，一是讓受災居民在7天內能夠返家，二是合艾市須在14天內完成全面清理。目前各單位仍持續待命，全力配合進度推進。此外，政府也同步推出紓困措施，已指示地方電力與自來水單位，暫停向所有公告的淹水災區住戶收取電費與水費，減輕民眾負擔。相關措施也配合今年洪災季，每戶發放9,000泰銖的災害補助，希望協助災民度過難關。