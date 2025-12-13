我是廣告 請繼續往下閱讀

寶雅挖到高CP值發熱衣！內行推爆：根本行走的暖爐

騎車通勤時只單穿發熱衣再搭一件厚外套，整路竟然「爆炸暖」，幾乎感受不到寒風侵襲

體溫魔術師發熱衣被狂讚！售價、保暖功效一次看

「體溫魔術師肌底發熱衣」單件售價499元，

強調蓄熱保暖、修身剪裁、超強彈力、不易起球與透氣舒適

「極暖石墨烯發熱衣」則是售價459元，採用中厚款輕刷毛，更保暖更舒適

▲寶雅體溫魔術師「極暖石墨烯發熱衣」售價459元，採用中厚款輕刷毛，更保暖更舒適。（圖／翻攝自寶雅官網www.poyabuy.com.tw）

不只寶雅！思夢樂、全家發熱衣都被讚爆：便宜又猛

思夢樂的發熱衣「穿了之後是會流汗的那種，暖到不行」，反而UNIQLO穿了仍會感覺冷。