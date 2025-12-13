入冬首波大陸冷氣團即將來襲，發熱衣成為不少人禦寒必備。一名網友在Threads分享，寶雅販售的「體溫魔術師」發熱衣CP值超高，一件才459元，只要單穿再加外套就暖到像「行走的暖爐」，引發大量討論，不少內行也大讚：「寒流只穿它加外套就夠了。」而冬季發熱衣的選擇，除了寶雅之外，思夢樂、UNIQLO、GU、NET等品牌也被點名，各自擁有支持者，價格與保暖效果掀起一波比較熱潮。
寶雅挖到高CP值發熱衣！內行推爆：根本行走的暖爐
一名網友近日在Threads發文分享，自己屬於超怕冷體質，卻意外被寶雅販售的「體溫魔術師」發熱衣圈粉。她表示，騎車通勤時只單穿發熱衣再搭一件厚外套，整路竟然「爆炸暖」，幾乎感受不到寒風侵襲，讓她忍不住直呼：「根本就是行走的暖爐！」
貼文曝光後，立刻釣出不少內行人推薦，「我跟我媽都超愛體溫魔術師的發熱衣，寒流只穿它加外套就夠了」、「極推寶雅賣的，而且內刷毛的更保暖」、「體溫魔術師的品質是認真推欸！我除了發熱衣還買了保暖襪睡覺穿」。
不過，也有網友持保留態度，直言「這類型的洗個幾次保暖程度就會大幅下降，他會保暖是因為有使用化學藥劑，不然賣這麼便宜，怎麼可能是用什麼很貴的化學纖維」。對此，實際穿過的人反駁表示，「我自己去年買一件來穿是還不錯的體驗，洗了10幾次還是很保暖，甚至和UQ最貴款比起來更保暖很多，也沒有變得不保暖的感受」。
體溫魔術師發熱衣被狂讚！售價、保暖功效一次看
《NOWNEWS》記者實際查詢寶雅官網，「體溫魔術師肌底發熱衣」單件售價499元，主打親膚、高彈性植物纖維布料，搭配半高領百搭設計，強調蓄熱保暖、修身剪裁、超強彈力、不易起球與透氣舒適，適合通勤族、學生與怕冷族群日常穿搭。
另一款「極暖石墨烯發熱衣」則是售價459元，採用中厚款輕刷毛，更保暖更舒適，且極熱石墨烯有續熱保暖科技、抗靜電與智慧恆溫等功效，讓人體24小時持續保暖。
不只寶雅！思夢樂、全家發熱衣都被讚爆：便宜又猛
除了寶雅，Threads上也有人點名思夢樂的發熱衣CP值更高。一名網友直言，比起UNIQLO的超極暖款，思夢樂的發熱衣「穿了之後是會流汗的那種，暖到不行」，反而UNIQLO穿了仍會感覺冷。以價格來看，UNIQLO一件約790元，思夢樂三倍發熱衣卻只要390元，讓她狂讚：「買一件UQ，可以買兩件思夢樂。」
貼文引發大量共鳴，「終於有人說出來了，思夢樂的男、女發熱衣都超優，約每年10月底～11月初就要開始入手選購」、「我在n年前就發現思夢樂的發熱衣便宜又猛」、「這一波寒流來之前跑去買了五件發熱衣跟發熱褲，有夠便宜，溫暖到流汗」。
留言區也延伸出更多平價選手，包括GU、NET甚至全家便利商店的發熱衣都被點名，「GU的也很便宜，在北海道走到流汗」、「NET買最暖的，小孩穿說太熱」、「我今年買NET的發熱衣一件550，都是極暖，NET直接大贏特贏」、「今年買思夢樂發熱衣，保暖效果不錯，但覺得沒有我去年買全家的暖」。
資料來源：Threads、寶雅官網
