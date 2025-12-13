我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境衝突再度升高。泰國軍方13日清晨出動2架F-16戰機，對柬埔寨邊境菩薩省特莫達地區發動空襲，炸毀2座橋樑並波及附近建築。柬方強烈譴責泰軍行動，形容其行為近似恐怖攻擊；泰方則反控柬埔寨向泰國民居區發射火箭炮，造成4名居民受傷。綜合外媒報導，空襲發生在清晨時段，柬埔寨方面指出，特莫達地區的橋樑是當地重要補給與通行要道，遭鎖定後交通中斷，對居民生活造成影響。《柬中時報》引述柬埔寨國防部說法指出，泰軍戰機自清晨5時50分起陸續對特莫達地區一處飯店建築投彈，隨後於5時55分再度空襲同一建物；至6時02分與6時07分，戰機兩度轟炸「勝利橋」，6時12分再對「勝利橋（舊橋）」發動攻擊。報導指出，遭到轟炸的勝利橋新橋為柬埔寨重要基礎建設之一，長期肩負當地交通與民生通行功能，空襲造成橋體嚴重受損，往來交通被迫中斷。柬方官員表示，相關行動對平民生活造成衝擊，並對區域安全構成威脅。另一方面，泰國《曼谷郵報》報導，泰國軍方表示，已連日監控柬軍在邊境附近的軍事動向，經評估後由海軍請求空軍支援，遂展開空中行動。泰軍同時指控，柬埔寨方面向泰國一側的民居區發射火箭炮，導致4名居民受傷，目前已加強邊境戒備。隨著雙方互相指責，外界關注衝突是否進一步擴大。相關各方尚未公布後續降溫或協商措施，區域情勢仍充滿變數。