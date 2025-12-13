我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會副主任委員黃向文(右)與荷蘭在台辦事處代表浦樂施(左)互送紀念品，雙方互動熱絡。(圖／海洋委員會提供)

荷蘭在台辦事處代表浦樂施於日前，到海洋委員會拜會，由海洋委員會副主任委員黃向文接待，期深化雙方海洋治理與永續合作夥伴的關係。荷蘭在台辦事處代表浦樂施，是由該處行政及領事事務主任吳歌等人陪同，到海洋委員會拜會，由海洋委員會副主任委員黃向文率該委員會主管熱烈歡迎，雙方就台荷長久以來的海事合作歷史、能源轉型、海洋空間規劃、海洋安全及污染防治等議題深入交流，並期在海洋永續與藍色經濟領域持續深化合作。海洋委員會副主任委員黃向文表示，荷蘭在水域治理、港口管理、海洋空間規劃與綠色能源布局，具備國際領先經驗，我國與荷蘭同為海洋國家，對以規則為基礎的國際秩序及永續發展具高度共識，而面對氣候變遷、能源轉型與海洋安全等跨境挑戰，雙方更應強化制度與技術交流，提升整體治理韌性。黃向文說，海洋委員會在整合國內海洋產業、能源布局與海洋空間規劃中扮演關鍵角色，荷蘭在水域治理、離岸風電、氫能與碳捕存等領域具備先進經驗，雙方在綠色轉型上具有高度互補性。荷蘭在台辦事處代表浦樂施指出，此次荷蘭在台辦事處到海洋委員會拜會，主要在強化荷蘭與台灣能源、環境及半導體領域的交流聯繫，期盼促成更多跨域合作。浦樂施說，海洋空間規劃是荷蘭與台灣最具合作潛力的領域之一，隨著離岸風電快速擴張，海域空間有限的現實日益明顯，荷蘭正積極推動「多重利用」政策，以因應與漁業、生態保育、航運及國防等既有產業的空間競合，相關示範包括，風場間的水產與海藻養殖、生態復育工程以及與浮動式太陽能的整合，期望在同一海域同時兼顧能源、生態與產業需求，他並提及自然為本的解決方案及荷蘭與台灣在沙洲發展上的交流，可作為未來合作方向。雙方針對海洋污染治理與海難應變進行討論，荷蘭方面分享其高效海難打撈能量與國際污染防災案例，海洋委員會則表達希望與荷蘭共同推動海廢治理合作，共同為更潔淨、更健康的海洋而努力。海洋委員會副主任委員黃向文並期待，海洋委員會持續深化雙方在海洋治理、海洋空間規劃及永續發展上的合作，共同面對氣候、能源與海洋安全挑戰，攜手打造更具韌性的永續海洋未來。