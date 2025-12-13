我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張鳳書（如圖）在昨日現身高欣欣與李國超補辦的婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

61歲李國超與56歲高欣欣在昨（12）日補辦婚宴，現場多位大咖藝人現身祝賀，就連3年沒演戲的54歲演員張鳳書也出席婚禮，她在受訪時被問到近況，透露近年擔任癌症希望基金會的義工，非常注重養生，還會進行重訓、皮拉提斯。而被問到會不會回歸出演八點檔時，張鳳書則笑說自己近來重視睡眠品質，所以需要長時間工作的八點檔則要再考慮。張鳳書自從2022年出演八點檔《一家團圓》後，就幾乎只接客串角色、以及主持工作，曾演紅《飛龍在天》、《台灣霹靂火》、《日正當中》的她，也讓觀眾非常想念她的演技。昨日出席高欣欣、李國超婚禮時，張鳳書也不免被問到回歸八點檔的意願，她透露兒子今年上大學後，比較多時間參與影視作品，但是否回歸八點檔，她則坦承自己年過50後，開始注重睡眠品質，所以像八點檔這種長時間的工作，則需要多加考慮。張鳳書在2006年與英業達創辦人葉國一外甥王朧賢結婚後，育有一子，對家庭生活非常低調。而近來生活重心放在家庭與公益的她，不僅積極投入癌症關懷，擔任癌症希望基金會志工，還與營養師合作出版《高效率癌症照顧心法》，分享陪伴爸爸抗癌的經驗。據悉，張鳳書與李國超認識超過30年，合作過《飛龍在天》、《梁山伯與祝英台》等劇，與高欣欣也是同期演員，擁有好交情。而日前《飛龍在天》在YouTube「四季線上4gTV」直播中，可看到張鳳書與賈靜雯、黃維德、李國超、黃少祺、江宏恩、陳仙梅等人當年的青澀模樣，火速引發熱議。其中，當年才30歲的張鳳書，跟現在54歲的模樣幾乎完全沒變，被網友說根本是從小美到大。而她在劇中，展現從柔弱到堅毅的轉變，完美詮釋「何明秀」一角，還為武打戲接受了長達3個月武術特訓，精湛演技獲得肯定。