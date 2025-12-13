我是廣告 請繼續往下閱讀

南投埔里「中台禪寺」驚傳性侵案！李姓男子在襌修班師弟飲料中摻入俗稱「強姦藥丸」的FM2安眠藥，趁對方昏睡不醒，進行猥褻性侵行為，甚至用手機全程錄影，連續犯案8次，南投地院依強制性交等罪重判李男7年4月。判決書指出，擁有碩士學歷的李姓男子，與被害男子為「中台禪寺」禪修班的師兄、師弟關係，去年11月10日晚間，在被害人飲品摻入FM2，趁對方昏睡不醒，李男在對方昏迷的情況下脫除衣物，進行性侵行為並使用手機錄影，儲存在電腦與外接硬碟中，李男隨後又故技重施，前後犯案8次，並將性侵影像儲存於電腦及行動硬碟內收藏。李男在被警方約談後承認犯行，供稱自身患有失眠，長期向醫院申領FM2作為助眠用途。然而法官認為，其以違法方式取得藥物並對信任他的同修施暴，犯罪動機與手段均屬惡劣。法院考量性影像若流出恐對被害者造成進一步傷害，因此依《刑法》及《犯罪被害人權益保障法》裁定沒收李男作案用的藍色iPhone13手機、筆記型電腦與外接硬碟，以防影像外洩。未婚、從事股票投資的李男審訊時坦承犯案不諱，事後並與被害人達成和解分期履行賠償中，南投地院審酌被告需支付父親生活費、罹癌妹妹醫藥費及重度身心障礙妹妹教養院費用等情狀，依強制性交等罪，分別處3年至7年1月不等有期徒刑，應執行7年4月。可上訴，「中台禪寺」尚未對該案提出說明。