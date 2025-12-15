我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貓派們總是會以幽默的方式分享被貓咪「奴役」的日常，像是日本一名小貓奴吸貓吸到睡著，與愛貓一起酣睡。（圖／推特帳號LUCA_10_24）

養貓就跟牧羊一樣艱難

10大特徵 測驗你的貓奴指數

12月15日被訂作為「世界貓奴日」！源自美國流行語 "Cat Herders”（牧貓人），因為想要「牧」養總是特立獨行的貓咪，就如同牧羊般困難，於是愛貓人士就以貓奴自稱，以此節日自嘲。而網路觀察平台還列出10大特徵，可以看出「貓奴」指數有多高。你是貓派還是狗派？貓派們總是會以幽默的方式分享被貓咪「奴役」的日常，這份「主僕關係」其實是種深刻的情感連結，展現了人類對貓咪的愛護與尊重。而今天12月15日被稱為「世界貓奴日」，由來據說源於美國，指代那些費力去管理、協調像「牧羊」一樣的貓咪的人，形容想要「牧養」貓，本身就是一項艱鉅的任務。12月15日原本為美國的「Cat Herders Day」（國家貓牧民節），意指如果您的工作或是生活，就像試圖給貓放牧，那麼這一天12月15日是給您的。「世界貓奴日」的意義，則是給予像奴才一樣心甘情願為貓咪付出的「貓奴」們一個互相取暖、犒賞自己的節日，慶祝如此甘願的付出。網路觀察平台「DailyView網路溫度計」還曾經特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》做出調查，列出10項特徵，可測試自己的貓奴指數。