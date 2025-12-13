我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ozone（如圖）即將登上2025新北歡樂耶誕城演唱會。（圖／資料照）

▲Ozone全員明年將會有個人單曲釋出，也喊話未來想嘗試不同團綜或實境節目。（圖／讀者提供）

2025新北歡樂耶誕城演唱會Day1今（13）日盛大舉行，即將登場的人氣男團Ozone林煥鈞、周子翔、李哲言、周祖安、林佳辰、黃文廷帥氣十足，稍早6位成員接受訪問，周子翔自爆下午彩排時在舞台上跌倒，他驚魂未定地說：「希望等下不會，一切還是安全為主！」一旁的林煥鈞、李哲言開玩笑：「這才好看吧！就是重頭戲啊！」今天候不佳，Ozone下午彩排時發生跌倒意外，周子翔因舞台地滑一不小心摔倒，好在目前人沒有大礙，他驚魂未定地說：「希望等下不會，一切還是安全為主！」而一旁的林煥鈞、李哲言開玩笑：「這才好看吧！就是重頭戲啊！」笑翻眾人。成員們紛紛笑虧周子翔跌倒，還要黃文廷示範「如何跌倒還要維持帥氣」，黃文廷一個假跌後，面對鏡頭放電、百出pose，此時氣氛尷尬又好笑，讓其他成員都替他害羞，6人互動逗趣活潑，讓人看見Ozone私底下搞笑的一面。此外，Ozone也被問及即將迎來跨年晚會，今年要在新北淡水及花蓮陪伴粉絲，預吿歌曲或舞蹈會有全新改編，敬請歌迷期待。至於明年團體計劃？Ozone透露6人將會有個人單曲釋出，也喊話未來想嘗試不同團綜或實境節目。2025新北歡樂耶誕城演唱會今、明一連2天舉行，新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，開心享受演出、安全便利返家。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。