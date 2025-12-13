知名連鎖手搖品牌「茶聚CHA’GE」一名加盟主近日在社群平台流出疑似虐待犬隻的影片，畫面中可見該加盟主情緒失控，對家中年邁的柯基犬多次出手，引發眾怒。事件迅速波及品牌形象，茶聚也立即宣布永久終止合作關係並求償毀損商譽違約金，目前已完成契約層級之解約處置，下週一依法執行拆除門市招牌，民進黨立委郭昱晴今（13）日出面說明救援進度，證實柯基與貓咪已被妥善安置。動保處同步調查，飼主已到案說明，透露是因為長期照顧失智犬隻，身心疲憊才會一時情緒失控。
茶聚加盟主爆虐狗！受虐柯基最新情形曝光
郭昱晴今（13）日在Threads發文指出，今日上午她已親自協助將柯基犬帶離原本環境，並與後續接手照護的該加盟主配偶莊醫師通話，進一步掌握目前狀況。她說明，台北市動保處昨日已先將柯基送往動物醫院安置，確認外界高度關注的老犬，以及另一隻已被帶走的貓咪，目前皆無生命危險；經醫師初步檢查後，柯基身上並未發現明顯外傷。不過，由於犬隻年紀偏高，未來照護仍需要投入更多心力。
郭昱晴也提到，通話中能感受到莊醫師對老犬狀況相當掛心，也表達希望能細心照顧牠，陪伴走完餘生。經她查證後確認，莊醫師與詹姓行為人（柯基原飼主）目前並未同住，且已確定詹姓行為人無法再接觸貓犬，請外界無須過度擔憂。
她也坦言，理解社會大眾的憤怒與不捨，這些情緒都是真實存在，也源於對動物的關愛。然而在事件仍待釐清、動物已獲妥善安置的情況下，她呼籲外界：「暫時不要對莊醫師進行人身攻擊或指責，讓事情回到應有的程序，也讓真正需要被保護的生命，能夠安心接受照顧。感謝大家的關心，也請相信，我會持續追蹤後續狀況。」
茶聚加盟主到案說明！曝下手原因：一時情緒失控
動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱今日表示，名為「秋刀魚」的柯基犬已高齡15歲，原本就有後肢癱瘓及失智等健康問題。昨日動保處自寵物旅館將犬隻帶離後，立即安排送醫安置，由於檢查項目繁多，目前仍在動物醫院排程檢查中。陳瑞濱指出，考量犬隻已有失智情形，後續勢必需要專業照護，待相關檢查完成後，仍會持續住院觀察，並再評估是否替牠尋找合適的接手飼主。
陳瑞濱也說明，詹姓飼主已於昨晚到案說明，並表示因長時間照顧失智犬隻，身心狀態長期處於高壓，才會一時情緒失控。該案後續將待動物醫院完成驗傷結果，並釐清是否涉及違法行為後，依《動物保護法》第5條第2項，不得騷擾、虐待或傷害動物的相關規定進行裁罰。
動保處強調，對任何形式的動物虐待行為皆採取零容忍態度，《動物保護法》對於虐待、傷害動物已有明確罰則，違者將依同法第30條查處，最重可處7萬5千元罰鍰。也呼籲市民，如發現疑似違法虐待動物情事，應立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處將依法迅速處理，確保動物權益不受侵害。
茶聚最新聲明！下週一拆招牌：已解約完成
茶聚表示，加盟總部已依照加盟契約完成相關程序，並正式終止與違反動保法規之加盟主的合作關係。為避免社會大眾、周邊居民及消費者產生誤解，總部已在涉事門市張貼解約與處置說明公告，清楚對外說明「茶聚已完成契約層級之解約處置」。
此外，總部也已著手安排拆除該門市外觀招牌、品牌識別及相關形象照片，但因招牌拆卸涉及道路使用與行政流程（路權申請），將依規定完成相關程序，預計於下週一依法執行。
茶聚強調，公司無法接受、也不容許任何形式的暴力行為或違反社會基本價值的情事，所有處置皆依加盟契約與既有制度辦理。未來若需進一步對外說明，將統一由總部發布公告，並感謝社會各界的關注、提醒與監督。
