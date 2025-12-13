我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江蕙為羅志祥的小巨蛋演唱會送上祝福花籃。（圖／記者李欣恬攝）

▲林志穎和老婆陳若儀為羅志祥送上祝賀花圈。（圖／記者李欣恬攝）

▲蕭敬騰稱呼羅志祥為「豬豬」。（圖／記者李欣恬攝）

亞洲舞王羅志祥今（13）日起連續兩日在台北小巨蛋開唱「羅志祥 30 巡迴演唱會」，出道30年第7次攻蛋的他人氣絲毫不減，不僅兩場門票全秒殺，後台還收到許多大咖的祝賀花籃，其中也包括天后江蕙的祝福：「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」讓許多粉絲好奇原來兩人私下交情不錯。羅志祥於上次江蕙舉辦復出演唱會時，參與了巡演紀念上衣、托特包、工作人員服裝等限定商品的設計，當時一曝光由羅志祥參與設計時，引爆粉絲的搶購熱潮，這也拉近了江蕙、羅志祥的友情距離。因此本次羅志祥重返小巨蛋，江蕙也送上自己的祝福花籃，上面寫著「Good Show！嗨翻小巨蛋，一起幸福囉！」期待羅志祥會帶給粉絲精彩的表演。不只是江蕙送上了祝福花籃，林志穎、陳若儀、畢書盡、蕭敬騰、邱瓈寬、任賢齊、楊丞琳等演藝圈好友都為羅志祥送上了花籃，其中林志穎和老婆陳若儀則寫上了「「獨一無二的演唱會等你SoLo，見證最瘋狂的Show Party」；蕭敬騰則親密的寫上他的綽號「豬豬」，看見藝人們私下用花圈互動，也成為了粉絲看演唱會的重點之一。