經濟部產業技術司13日起於彰化福興穀倉連續兩日舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果。這些技術不僅展現台灣農業智慧化的實力，也為中台灣帶來全新的永續發展契機。經濟部產業技術司司長郭肇中表示，透過與農業部合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。民眾可在「未來農場」嘉年華中，實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取，讓紅龍果格外品華麗轉身成高值化營養品。經濟部此次於彰化福興穀倉展出的34項智慧科技解方，由工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。此次成果展聚焦三大主題，一、AI機器人；二、AI精準感知；三、永續循環，展現實際導入在地方的成效。首先在部分，「AI空氣授粉機器人」：主要運用邊緣運算即時辨識作物狀態，在最適時間點進行授粉，降低人力並提高效率。「清糞機器人」：可減少30%至50%清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病率，改善畜牧場環境，目前已導入台灣齊創科技公司。部分，「長效溶氧感測器」：國產技術壽命為國外產品5倍，可即時線上監測水質變化，已導入20多家養殖場，有效降低風險。「乳牛聲紋辨識技術」：透過聲紋資料庫與AI演算法，可從牛隻叫聲判讀情緒狀態，協助牧場提升管理效率，已導入彰化元亨牧場、屏東和荃種牛場進行測試。另在部分，「火龍果格外品高值化技術」：透過超音波萃取，不需化學藥劑即可提取機能性成分，讓原本的格外品變成高價值營養品，提升產值並落實農業循環利用。