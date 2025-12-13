我是廣告 請繼續往下閱讀

東亞超級聯賽（EASL）A組賽事今（13）日在台北和平籃球館登場，富邦勇士主場迎戰香港東方。儘管開賽一度陷入落後，但勇士自第二節起逐漸找回節奏，下半場更在洋將群帶動下拉開比分，最終以95：81擊敗香港東方，小組賽收下2連勝，成功捍衛主場。賽後，香港東方主帥透露自己今天穿著的T恤藏有玄機。勇士本季首場東超賽事於10月8日力退日本勁旅宇都宮皇者，今天再戰香港東方，總教練吳永仁賽前下達必勝令。首節勇士略顯慢熱，以24比28落後，不過第二節開始，洋將哥倫特、古德溫與外籍生莫巴耶輪番挺身而出，帶動攻勢，半場結束勇士以45：44微幅領先。易籃後，勇士火力全面爆發，第三節在莫巴耶領軍下打出一波11：2攻勢，單節攻下30分、投籃命中率高達6成，一口氣將差距拉開至雙位數，帶著12分領先進入決勝節。第四節勇士一度出現近2分鐘的得分乾旱，讓香港東方追到僅剩5分差，但哥倫特關鍵時刻連拿6分穩住局勢，最終順利帶走勝利。數據方面，莫巴耶繳出20分、7籃板，古德溫貢獻23分，哥倫特更轟下全隊最高25分，三人合計攻下77分、26籃板，成為贏球最大功臣。不過勇士本土球員進攻端表現相對低調，以陳又瑋的8分最為突出。香港東方方面，曾效力PLG高雄鋼鐵人的卡麥龍（Cameron Clark）拿下22分，但下半場僅進帳2分；吉伯特（Dominic Gilbert）攻下23分。不過團隊二分球命中率不到4成，關鍵時刻進攻效率下滑，成為吞敗主因。值得一提的是，香港東方總教練賽後也透露，自己身上所穿的T恤別具意義，與近期香港發生的重大火災悲劇有關。他表示，希望透過這樣的方式，表達球隊在場上也將這份傷痛放在心中，並為罹難者致上最深的哀悼，同時為倖存者送上鼓勵，「希望他們能夠繼續努力、好好生活。」談到比賽內容，香港東方總教練直言，上半場球隊確實掌握住節奏，但下半場前段開始脫離比賽步調，一路追趕卻未能逆轉。他也點出問題在於油漆區附近的二分球把握度、急停跳投命中率，以及出手選擇與傳球決策未達理想。