114年9、10月期統一發票於11月25日開出，中獎清冊也隨之出爐，財政部表示，本期共開出11張特別獎1000萬元與18張特獎200萬元，其中有幸運兒僅花95元購買飲料，就一舉抱回千萬大獎，也有2名特獎得主只花30元繳停車費，就從天而降200萬元，分別為三井集團MITSUI OUTLET PARK台南停車場以及高雄承億酒店停車場，還有民眾繳中華電信899元電話費就中了200萬特獎。
14年9、10月期統一發票開獎！幸運兒花38元抱回1000萬元特別獎
114年9、10月期統一發票1000萬元特別獎部分，中獎號碼為「25834483」。其中一張千萬發票由「鑫成冷飲有限公司」開立，店址位於台南市新市區華興街102號1樓，為連鎖手搖飲品牌「一沐日」，該名幸運兒僅花95元購買飲料，就一舉抱回千萬大獎。另一張發票千萬特別獎則開在高雄，一名消費者到麥當勞購買38元飲品，同樣中得1000萬元。
繳30元停車費抱回發票特獎200萬！獎落台南、高雄市
至於200萬元特獎，本期中獎號碼為「46587380」。中獎清冊顯示，一名民眾繳交中華電信899元電信費，即幸運對中特獎，中獎地點位於苗栗縣苗栗市愛國路1號。
另有2名幸運兒只花30元繳停車費，也各自中得200萬元，其中一人是在三井集團MITSUI OUTLET PARK台南停車場繳費，另一人則於高雄承億酒店停車場（台灣聯通停車場-高雄總圖場）消費，皆只靠30元就抱回特獎。還有另一名民眾在台北市大安區忠孝東路「TMS全鋒事業」支付1028元服務費，幸運對中200萬元。
9、10月期統一發票中獎快去領！財政部曝領獎期限：逾期不候
財政部提醒，114年9、10月期中獎統一發票領獎期限為2025年12月6日至2026年3月5日止，逾期將無法兌領。若民眾使用載具儲存雲端發票，且未列印電子發票證明聯，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶，直接兌領所有獎項，並可免繳印花稅，請中獎人務必留意期限，以免錯失高額獎金。
資料來源：財政部官網
