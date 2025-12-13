臺北富邦勇士「野獸」林志傑自上季PLG總冠軍賽左手腕骨折後，一直處於漫長的復健階段。富邦勇士總教練吳永仁今（13）日在東亞超級聯賽（EASL）賽後受訪時透露，林志傑的復健進度順利，最快有望在明年1月正式歸隊，迎接他球員生涯的最後一季。

克服傷勢難關！林志傑已投入5對5訓練

林志傑是在今年5月22日PLG總冠軍賽第7戰中，試圖阻攻時不慎重摔，導致左手腕骨折，當晚即接受緊急手術。球團在開季記者會上就曾表示林志傑回歸時程未定，但經過數月的復健與調整，狀況已大幅好轉。

總教練吳永仁今天證實林志傑近日都有開始進行訓練，更令人振奮的是，吳永仁進一步透露，林志傑已經開始參與5對5的團隊訓練。吳永仁表示，球團將會持續評估林志傑的整體狀況，若一切順利，明年1月有望重返賽場。

吳永仁：引退賽讓他打滿48分鐘！

吳永仁在賽季前的記者會上，毫不諱言林志傑對球隊的重要性：「他是台灣籃球的GOAT，對我們來說不只是球員，更是球隊精神的象徵。」

面對林志傑即將在2026年4月11日、12日於台北小巨蛋舉行高規格引退賽，吳永仁當時也談到對這位昔日戰友的祝福與期許。他笑著承諾：「引退賽那兩場就讓他打滿48分鐘，Back to Back（連兩天）都要上！」隨後認真地補充：「我們希望他在引退賽時，身體狀況是最好的，能健康地站在場上完成告別。」

勇士團隊盼齊心送別「神主牌」

對於林志傑即將進入生涯最終章，吳永仁也感觸良多：「我佩服他可以在我這個年紀，還能承受職業賽場的強度。能有一個完整的結束，是很多球員夢寐以求的事。」他表示全隊上下都非常團結，希望能為這位「神主牌」般的隊友畫上一個完美的句點。

