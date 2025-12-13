我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（如圖）連唱〈來追我男友吧〉與〈Maybe We Can〉組曲，性感程度破表。（圖／記者林柏年攝影）

▲吳思賢（如圖）時而動感、時而抒情的嗓音，讓觀眾聽得沉醉不已。（圖／記者林柏年攝影）

▲Ozone（如圖）首度演出耶誕全新單曲〈浪漫主意〉，舞台魅力征服全場。（圖／記者林柏年攝影）

2025新北歡樂耶誕城演唱會Day1今（13）日熱鬧舉行，齊聚安心亞、Ozone、麋先生、F.F.O、吳思賢及韋禮安等大咖，稍早安心亞從大舞台緩緩走出，身穿緊緻透膚裝、極短迷你裙登場，大秀白皙香肩及逆天長腿，跳到〈Maybe We Can〉時性感指數破表，趴地、下腰樣樣來，屁股蛋全都洩出，台下全場尖叫連連直呼：「連我阿公都站起來了！」安心亞稍早以一身勁裝上台，緊緻透膚裝、極短迷你裙，整個人紅得發光，舉手投足美翻天，二話不說帶來〈來追我男友吧〉、〈Maybe We Can〉組曲，趴地、下腰樣樣來，長腿及屁股蛋全都洩出，引爆台下全場尖叫連連。在安心亞之前，吳思賢熱力演唱歌曲〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉，時而動感、時而抒情的嗓音，讓觀眾聽得沉醉不已。另外，還有自《原子少年》出道的人氣男團Ozone，首度演出耶誕全新單曲〈浪漫主意〉，讓歌迷驚喜不已，再加上今年的單曲〈沒去過的地方〉等曲，展現爆棚的舞台魅力。2025新北歡樂耶誕城演唱會今、明一連2天舉行，新北市政府觀光旅遊局呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，開心享受演出、安全便利返家。更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站查詢。