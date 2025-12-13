我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥今（13）日晚間在台北小巨蛋開唱，因為觀眾忙著搶從天而降的卡片，他俏皮地吃觀眾的醋。（圖／記者葉政勳攝影）

歌手羅志祥（小豬）今（13）日晚間在台北小巨蛋開唱，笑料百出與感動並存，除了經典勁歌熱舞，現場的突發狀況，他都幽默化解，超有綜藝魂。在唱〈轉角遇到愛〉時，因為忘了走位要走上升降台，唱到〈全糖獨家〉時，又埋怨粉絲怎麼只顧抓滿天飛的紀念卡片，不看舞台上的他，他假裝生氣，唸了粉絲一頓，要大家撿完再叫他，隨後又重唱了一次〈全糖獨家〉，粉絲等於聽了兩次，賺到了。今晚唱到台劇《轉角遇到愛》的同名主題曲時，前奏剛下，羅志祥本應帥氣站在升降台上緩緩升起，但他卻遲遲未就定位。發現自己忘了走位的羅志祥，當場慌張地對著麥克風90度彎腰大喊「對不起」。由於歌曲氣氛感人，加上這是他和大S主演的戲劇作品，全場以為他鞠躬是因為哭了，沒想到是因為忘了站上升降台。羅志祥很懊惱地說，今天沒有音不準也沒有忘詞，但是卻忘了走位。為了補救這個帥氣進場，他要求樂隊重來一次，結果第二次嘗試竟然又沒跟上拍子，接連出包讓他自己也忍不住笑場，場面既尷尬又搞笑。搞笑插曲不只一樁，羅志祥實在是很有綜藝魂，當唱到〈全糖獨家〉時，現場從天而降小豬出道30週年的特製小卡，沒想到粉絲為了搶抓卡片，全部都在抬頭看天空或低頭撿東西，根本沒人看台上的羅志祥。唱完後，羅志祥忍不住碎念抱怨，假裝生氣地說：「大家都在看上面，沒在看台上的我！上面有劉德華還是郭富城嗎？」他賭氣地對著台下喊話：「沒關係，你們先撿，等你們撿完再叫我，我先回家。」見粉絲終於撿完回神，不甘被冷落的他為了讓大家「好好看他表演」，直接再重唱一次，粉絲都覺得賺到了。假裝生氣的羅志祥，其實很寵粉。雖然整場演唱會「意外」頻傳，但羅志祥最後也有向觀眾告白的時刻。他表示，回顧自己15歲出道至今，一定有觀眾從那時一路追他追了30年，他看著台下粉絲表示：「現場應該有人從我15歲出道支持到現在。」他表示，人在脆弱、難過或需要分享的時候，就會讓人想要追星，「如果看到台下有人哭，請不要介意，那是因為這是他們的青春。」羅志祥對歌迷告白：「我相信每個人青春裡面都有住著不同的人，我很開心你們的青春有我。」