▲羅志祥（如圖）以樂觀開朗的形象為大眾熟知，豈料卻自爆早已罹患憂鬱症。（圖／記者朱永強攝影）

46歲「亞洲舞王」羅志祥（小豬）出道逾30年，以開朗活力、幽默形象深植人心。然而他近日在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，首度揭露罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」的隱痛，自白式的內容震撼外界。他坦言多年來自己抗拒服藥，甚至早已寫好遺囑，感嘆總是以笑容包裹崩潰情緒，「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂。」羅志祥在書中坦言，近年陪伴母親對抗阿茲海默症，長期奔波於高風險療程與照護壓力之間，情緒逐漸被壓垮。某次陪媽媽回診，醫師看著腦波圖竟向他說：「你知道你有憂鬱症嗎？」那一刻，他才真正意識到自己其實「早已生病」。根據《鏡報》報導，羅志祥在受訪時坦言，自己非常排斥靠藥物穩定情緒，也很不習慣副作用，「吃了之後反應會變遲鈍、影響工作，那不是我。」因此他選擇停藥，轉而透過購物、看爆笑短影片來排解情緒。更讓人鼻酸的是，羅志祥透露自己早在2年前就寫好遺囑，「因為不知道哪一天老天爺會不會突然把我的開關關掉。」他不希望若自己突然離開，家人得承擔後續的混亂與痛苦。經歷重大人生低潮後，他坦言自己更懂得面對脆弱，也希望透過自身經驗勉勵粉絲。而根據周庭筠臨床心理師，在臺北市政府衛生局社區心理衛生中心提供的衛教資訊，「微笑型憂鬱症」可能會呈現開朗樂觀樣貌，甚至發生在具有高度自理生活能力的人身上，常見的症狀像是持續悲傷對曾經喜愛事物失去興趣、食慾或睡眠改變、體重變化、缺乏自尊，甚至找不到自我價值，進而衍生出自殘、自殺的想法或行為。若是發覺自身開始出現類似症狀，必須透過精神科或身心科尋求協助及進行治療，遵照醫囑服藥，勿自行調藥，出現不適副作用時也必須定期回診與醫師討論和調藥。