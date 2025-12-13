MIZNON由以色列米其林星級主廚Eyal Shani於2011年在特拉維夫創立，理念訴求「把街頭靈魂放進皮塔裡」，重新定義了現代地中海料理，自2018年於紐約開設首間海外分店後，Miznon以其新鮮、當季、直接、奔放的料理風格征服全球，並相繼在巴黎、墨爾本、洛杉磯、拉斯維加斯等城市落地，成為全球最受矚目的現代地中海品牌之一。MIZNON此次選在台北大安區，開設全台首家分店。
Miznon現在在全球已擁有超過25間分店，開放式廚房、廚師與客人之間零距離的互動、節奏鮮明的音樂，以及熱鬧卻溫暖的用餐氛圍，使每一間Miznon都彷彿一場 lively show。繼新加坡之後，台北成為Miznon亞洲拓展的下一個重要節點。
Miznon 發源自特拉維夫 主打現代地中海日常菜色
Miznon 的料理涵蓋地中海飲食文化，融合歐洲、北非、中東、土耳其與希臘等地的飲食傳統，食材不乏香料、橄欖油、香草、蔬菜、鷹嘴豆、茄子等，以火、香料、酸度與香草交織出奔放的個性，搭配最能代表街頭精神的皮塔（Pita）與以色列料理語彙。
台灣 Miznon 由帥氣又看似很有個性的以色列籍主廚 Yuval Rajmiel 掌勺，他強調「尊重食材，不過度加工，讓食物自己說話。」他也表示，台灣的蔬菜和食材真的很棒、很新鮮。Miznon透過一道道家常料理，帶領食客貼近以色列日常的情感與儀式。
中東飲食文化經典之一 鷹嘴豆泥
來到Miznon絕對不能錯過點份「鷹嘴豆泥(Hummus)」，這是中東飲食文化中最具代表性的經典，主廚 Yuval 說：「Hummus 必須非常 creamy，不可以有皮，也不能有熱氣蒸出的粗糙感。」Miznon 忠於傳統做法，將鷹嘴豆煮軟，特地考量台灣人喜好再加入tahina(芝麻醬)，另外還以大蒜、檸檬汁與冰水細緻攪打，少量自製辛香醬、harissa(北非辣醬)、新鮮紅洋蔥、橄欖油，配上皮塔真的順口好吃。
「Fatty Lamb kabab 肥羊烤肉串」則強調使用 100% Lumina 羊腹肉(belly)，其油脂分布最均衡、肉質最柔軟，也是地中海烤肉料理最經典的香氣來源。晚間版的串羊肉配上芝麻醬、番茄泡沫與自製辣醬，風味立體、辛香明亮。
「Schnitzel! 炸紅玉雞腿」簡單說就是呈現全球人都認識的「炸物料理」，Miznon 選用來自日月潭的放養雞，以薄粉裹衣油炸至酥脆金黃，鮮嫩迷人，巨大的尺寸完全覆蓋整個餐盤，刻意讓顧客看得到雞爪，一份份量，簡單且純粹。其他菜色還有烤白花椰菜、章魚沙拉、鐵鍋黑虎蝦等菜色，都很值得一試。
Ukai-tei Kaohsiung迎新任主廚 推冬季時令菜單
位於THE AMNIS然一酒店三樓的Ukai-tei Kaohsiung，則是推出全新時令菜單，以「冬之溫度」為主題：鐵板燒以溫度遞進展開料理劇場；西餐以澄清與慢煨描繪歐陸冬景；懷石則以極簡本味，呈現冬季食材的沉著純粹。本季選用鱈場蟹、烏骨雞、烏魚子、北海道生蠔、和牛、澎湖烏賊等冬季盛產食材，透過低溫熟成、藥膳萃取、慢煨與炭火香氣，凝縮冬季特有的深度風味。
同時，Ukai-tei Kaohsiung宣布由難波海（Kai Namba）出任新任行政主廚。難波主廚以敏銳的味覺感知與跨越日法料理體系的深厚歷練，獲得集團高度信任，被譽為備受矚目的「天才料理人」。此次他以「溫度」與「五感」為創作核心，重新定義冬季風味的表現方式，為本季鐵板燒與西餐注入全新語彙。
資訊來源：MIZNON、THE AMNIS然一酒店
