屏東霧台鄉13日下午發生一起嚴重車禍，一名84歲婦人騎機車行經霧台二號橋時，不知何故自撞護欄後墜落30多公尺深的溪谷中，機車則倒在橋面上，零件紛飛一地，消防局獲報後出動人車到場救援，經受傷的婦人吊掛到橋面送醫，但婦人被救起時已失去生命跡象，緊急送醫急救後仍傷重不治。消防局指出，13日下午2點半左右接獲報案，指出霧台鄉台24線第二號橋分發生車禍，初步了解，住在高雄左營的84歲陳姓婦女騎機車從谷川大橋往山下行駛，行經二號橋時疑似不熟路況撞上護欄，機車倒在路中央，人拋飛到30多公尺深的橋下，民眾見狀趕緊通報消防局。搜救人員到場後立即架設繩索下降接觸傷者，順利將人員吊掛至橋面上，傷者年約80多歲，被救起時已失去生命跡象，由霧台救護車送往屏東榮總龍泉分院急救。警方表示，陳姓婦人家住高雄左營，但今天下午不知何故騎機車外出後就出現在霧台鄉，隨即就發生車禍，詳細車禍原因待警方釐清。同時提醒民眾，霧台山路彎道多，部分路段限速僅30公里，行駛時務必減速慢行。