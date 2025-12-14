我是廣告 請繼續往下閱讀

12月14日，是美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）「3000安俱樂部」成員比吉歐（Craig Biggio）的60歲生日。對休士頓太空人球迷而言，這不只是一位名人堂球星的生日，更象徵著一段橫跨世代的黃金歲月。比吉歐於1965年12月14日出生於美國紐約州，1988年被太空人選中後，隔年便站上大聯盟舞台。他的職業生涯完全獻給休士頓，一穿就是20個賽季，成為球隊歷史上最具代表性的臉孔之一。比吉歐生涯初期其實是以捕手身分進入大聯盟，但為了球隊需求，他在生涯前段毅然轉守二壘。這次轉型不僅沒有拉低他的價值，反而讓他成為史上最具攻守全面性的二壘手之一。他生涯累積 3060支安打，成為大聯盟史上僅有的3000安二壘手之一，也因此加入了「3000安俱樂部」。除此之外，Biggio還敲出291支全壘打、1493分打點，並以速度與拚勁聞名，生涯盜壘414次、得分1844分。2007年6月28日，克雷格·比吉歐當晚6打數5安打，讓他躋身MLB史上3000安打菁英們的行列，能用這種方式寫下里程碑，無疑是最其最光榮的時刻。有趣的是，比吉歐該場比賽敲出3000安後，嘗試跑二壘，但遭到觸殺出局。比吉歐最為人津津樂道的，不只是數據，而是他在場上的拚戰精神。他生涯累積 285次觸身球，高居大聯盟史上第一，象徵著他始終站在本壘板最裡側、不退縮、不閃躲，只為替球隊多爭取一次上壘機會。這樣的態度，也讓他在休士頓建立了無可取代的領袖地位。無論球隊重建或衝冠，Biggio始終是休息室裡最穩定的存在。1990年代末至2000年代中期，太空人逐漸成為國聯勁旅，比吉歐與巴格威爾（Jeff Bagwell）、柏克曼（Lance Berkman）等人共同撐起球隊黃金時代。2005年，比吉歐隨隊闖進世界大賽，雖然最終未能奪冠，卻已是休士頓棒球史上的重要里程碑。2013年，比吉歐在首度具備資格的情況下，順利入選美國棒球名人堂，象徵他橫跨捕手與內野、數據與精神層面的偉大生涯，獲得歷史最高層級的肯定。