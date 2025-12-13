我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「多城市 II」今（13）日晚間在大樓前愛河畔舉辦「星光 BBQ 烤肉趴」。（圖／多城國際提供）

不只蓋房子，更打造有人情溫度的生活圈。近年建案透過一場場貼近生活的社區活動，為住戶打造交流平台。「多城市 II」管委會今（13）日晚間在大樓前愛河畔舉辦「星光 BBQ 烤肉趴」。屏東「中洲 One Park」 日前同樣為住戶辦「中洲好 Night」，在建案頂樓連續兩晚舉辦活動。多城國際協理李汪成表示，深受住戶與管委會喜愛的烤肉晚會，幾乎已成為多城國際大樓的標配。九月份已交屋9年的「多城 MM」大樓才剛舉辦烤肉趴，年底聖誕節前，多城市II住戶敲碗想辦烤肉趴，由管委員主辦、多城國際協辦，為住戶第一次開烤，邀請住戶、住戶親朋好友，以及多城已交屋多年的建案H&M、亞、M、多城市I及多城me共六棟大樓管委員成員一同參與。活動報名踴躍，原本規劃開放500人，很快即告額滿，再追加名額，今晚實際參與人數已接近600人。此次烤肉趴設有大型舞台車，藍色狂想歌手現場演出，並準備多項摸彩好禮。多城市 II 客層以年輕家庭為主，現場可見住戶帶著家人烤肉、聊天、歡唱，樓上樓下的鄰居圍坐成一區，從孩子、生活到投資話題聊個不停。對許多年輕世代而言，搬進新社區，代表一段關係網絡的開始，而這樣的烤肉聚會，正是鄰里互動與共享生活逐漸發酵的起點。屏東「中洲 One Park」同樣為住戶辦「中洲好 Night」，11月初在建案頂樓連續兩晚舉辦活動，邀請住戶與親友共度夜晚，現場安排歌手獻唱、專人服務烤肉，並準備豐富摸彩品，頂樓的夜景配合星光與音樂，讓活動氛圍溫暖而浪漫，也讓住戶在享受美食與娛樂之餘，與鄰居建立更緊密的生活連結。中洲建設總經理黃瀚霆表示，夜晚活動是社區生活的一部分，透過烤肉、音樂與交流，做為串連人與人之間關係的起點，社區溫度也在每一次相聚中更加升溫。