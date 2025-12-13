我是廣告 請繼續往下閱讀

▲薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）不良於行，脊椎與髖關節都動過手術。（圖／翻攝自GoFundMe）

美國佛羅里達州奧蘭多環球影城「史詩宇宙」（Epic Universe）園區發生死亡意外，一名32歲男子搭乘雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時身亡，警方調查後判定這起事故為意外，不存在人為疏失或設備失靈的問題。綜合外媒報導，這起事件發生在今年9月17日，32歲男子薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）搭乘雲霄飛車「星塵賽車手」後失去意識，送醫搶救後宣告不治。警方表示，薩瓦拉本身因為患有脊椎疾病而使用輪椅，當天他與女友一起乘坐雲霄飛車，女友供稱雲霄飛車進行第一次俯衝時，薩瓦拉就往前飛出，頭部撞擊到前排座椅。之後雲霄飛車行進的過程中，薩瓦拉又多次被甩出遭到撞擊，女友雖然試圖從旁拉住薩瓦拉，但未能成功，大聲呼救也被掩蓋在其他乘客的尖叫聲中，直到雲霄飛車抵達終點時才有工作人員來幫忙，那時薩瓦拉已經失去意識身受重傷。警方表示，薩瓦拉的安全桿確實有被扣上，在終點時工作人員還花了幾分鐘才將安全桿解除，對於這點薩瓦拉的女友也沒有異議，只是薩瓦拉女友覺得安全桿固定的位置有點低。薩瓦拉的律師則指出，在事發前，工作人員按了薩瓦拉的安全桿四次才順利啟動設施，「安全桿本應保護他」。至於薩瓦拉不良於行是否是造成意外的原因之一，警方並沒有評論。不過「星塵賽車手」的入口處確實有警告標誌，告知乘客會體驗到突然的俯衝和加速，「背部、頸部或類似身體疾病」，以及其他可能因乘坐設施而加重病情的患者不應乘坐。對於警方以意外結案，環球影城並未發表任何回應。在案發後的第一時間，環球影城曾表示對這起悲劇事件深感悲痛，並向死者的親人家屬致以最誠摯的慰問。