我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梅西離場後，部分球迷意識到活動已結束，現場情緒迅速升溫。多段影片顯示，有球迷撕下看台座椅並朝場內投擲，也有人翻越護欄闖入跑道與球場，場面一度失控。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅西於當地時間13日現身印度加爾各答的鹽湖體育場（Salt Lake Stadium），原本預計為巡迴活動揭開序幕，卻因現場嚴重失序，僅短暫停留約20分鐘便提前離場，引發球迷強烈不滿，甚至演變成砸椅子、闖入場內的暴力場面。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的印度巡迴之旅，首站就以混亂收場。梅西於當地時間13日現身印度加爾各答的鹽湖體育場（Salt Lake Stadium），原本預計為巡迴活動揭開序幕，卻因現場嚴重失序，僅短暫停留約20分鐘便提前離場，引發球迷強烈不滿，甚至演變成砸椅子、闖入場內的暴力場面。梅西此行橫跨加爾各答、海德拉巴、孟買與新德里，活動內容包含青訓足球活動、慈善計畫與公開亮相。巡迴首日最大焦點，原本是一座高達70英尺（約21公尺）的Messi雕像揭幕，被形容為史上最高的足球員雕像之一。然而活動未能如預期進行。梅西在隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）與德保羅（Rodrigo De Paul）陪同下短暫走上球場，向觀眾揮手致意，但全程被大量隨行人員與維安層層包圍，從看台多數區域幾乎難以清楚看到本人，且尚未完成繞場一周便提前離開。梅西離場後，部分球迷意識到活動已結束，現場情緒迅速升溫。多段影片顯示，有球迷撕下看台座椅並朝場內投擲，也有人翻越護欄闖入跑道與球場，場面一度失控。一名受訪球迷憤怒表示：「只有政治人物和演藝圈人士圍在梅西身邊，那為什麼還要叫我們來？我們花了1萬2000盧比買票，卻連他的臉都沒看清楚。」據外媒報導，該活動門票價格約落在3500至12000盧比之間，對多數印度球迷而言已屬高價。事件發生後，西孟加拉邦首席部長Mamata Banerjee緊急發聲，向梅西與球迷公開致歉，並宣布成立調查委員會。「我對今天在鹽湖體育場發生的嚴重管理失當感到震驚與痛心，」Banerjee在社群平台X發文表示，「我誠摯向梅西，以及所有運動迷與球迷，為這起不幸事件致歉。」警方也證實，活動主辦單位負責人Satadru Dutta已被拘留調查，並已書面承諾退還所有售出門票的費用。印度足協（AIFF）則發表聲明，強調該活動為私人公關公司主辦，足協未參與任何規畫、執行或審批流程，並對現場狀況表達「深切關切」。印度雖以板球為主流運動，但在西孟加拉邦、喀拉拉邦與果阿等地，足球擁有長久而狂熱的支持基礎。阿根廷傳奇馬拉多納（Diego Maradona）曾兩度造訪加爾各答，並於2017年揭幕個人雕像，當時活動順利、氣氛熱烈。梅西也曾於2011年在鹽湖體育場出賽國際友誼賽，率領阿根廷以1：0擊敗委內瑞拉。然而這次原本象徵足球文化交流的巡迴首站，卻因組織失當，留下混亂與失望的畫面。梅西後續行程是否受到影響，仍有待觀察，但這場僅20分鐘的現身，已為他的印度之行，蒙上一層難以忽視的陰影。