我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前受訪表示，中國目前經濟非常不好，應思考如何照顧中國國民；國台辦發言人陳斌華回應，台灣GDP不如中國許多省，「真不知賴清德哪裡來的自信」。「財經網美」胡采蘋今（14）日在臉書表示，中國有25個省和自治區人口超過台灣，沒有25個省超越台灣你好意思出來講，「國台辦的經濟學幾近文盲程度。」賴清德日前接受《紐約時報》專訪，提到中國經濟目前非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%多而已，希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。然而，此舉卻讓國台辦發言人陳斌華反擊，今年以來，中國主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上。今年全年台灣GDP不如中國許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信。他進一步表示，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境，極力向外部勢力獻媚輸誠，只會更加賣台害台。但胡采蘋也指出，廣東、山東、河南等都要上億人口，全中國人口超過台灣的省和自治區有25個，你好意思說「好幾個省份GDP超越台灣」？沒有25個省超越台灣你好意思出來講麼。她表示，上海2400萬人、北京2200萬人，人均GDP約3萬美元，我們台灣快4萬美元都沒在叫了，你喜迎明年成長率4%唄，「卸世卸眾，國台辦的經濟學幾近文盲程度。」