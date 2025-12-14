我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星光幫成員黃俊榮（如圖）現年25歲，帥氣回歸歌壇，拍MV時剛好下雨，他表示很符合歌曲裡的浪漫情境。（圖／JR Productions Pte Ltd提供）





來自新加坡的歌手黃俊榮，當年在11歲時參加台灣第一屆《華人星光大道》拿下第9名，可愛模樣與歌唱實力深植人心。如今25歲的他，帶著全新作品〈放飛機〉回到台灣宣傳，他透露曾因變聲期而有低潮，甚至感覺世界崩塌，所幸靠著音樂創作，還有音樂前輩盧廣仲翻唱他的歌曲〈太陽與地球〉，讓他重新找回自信。黃俊榮在2014年發行首張EP後，隨即迎來成長變聲期，「那段時間我覺得整個世界都崩塌了，以為自己的聲音會變得很糟。」黃俊榮表示，當時因此選擇暫停腳步，直到15歲接觸創作，才慢慢在音樂中把破碎的自己拼湊回來。2023年他所創作的〈太陽與地球〉被金曲歌王盧廣仲翻唱，成為他重回大眾視野的關鍵轉機。黃俊榮笑說，自己的版本比較EMO（憂鬱），像剛失戀，而盧廣仲的版本則像雨後陽光，「很感激他的詮釋，讓這首歌被更多人聽見。」此次帶來的新歌〈放飛機〉（意指被爽約、被放鴿子），靈感源於通訊軟體上看到對方「輸入中......」最後卻消失的失落感。黃俊榮表示，這首歌其實比想像中療癒，唱的不是被爽約的憤怒，而是一個人孤單的酸楚。MV拍攝過程也發生意外插曲，拍到一半突然下起暴雨，黃俊榮轉念一想：「既然老天爺給免費特效，那就用吧！」結果這場「浪漫暴雨」反而更符合歌曲氛圍。聊到感情，黃俊榮坦承雖然面對被「放飛機」時會裝作冷靜回「沒事」，但內心其實上演無數小劇場。他也分享曾遇過最難受的經驗是對方「人來了，魂沒來」，這種心不在焉的感覺比沒來更傷人。至於理想型，黃俊榮的標準相當具體，他欣賞獨立、有想法且願意溝通的女生，更點名女星安海瑟薇（Anne Hathaway）是他的女神，「笑起來溫柔善良，宛如小太陽一般，讓人一見就有好心情。」事實上，黃俊榮近年持續累積實力，曾在新加坡《SPop聽我唱》奪冠，也參與過中國節目《少年之名》。今年4月剛服完兵役的他表示，軍旅生涯讓他累積了幾本創作筆記，頭腦也比以前更清晰，「我覺得自己真的回來了！」他預告〈放飛機〉只是第一步，接下來將全力籌備新專輯，希望在2026年讓大家看到更完整的黃俊榮。