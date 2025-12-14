我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 2025 年接近尾聲，2026 年即將到來，跨年安排好了嗎？數位旅遊平台 Agoda 公布「2026 跨年旅遊熱門排行」，海外以東京、大阪等倒數大城市最受歡迎，日本、韓國短程快閃延續熱度；國內台東搜尋量年增逼近 2.5 倍，從去年的第 9 名一口氣躍升至第 4 名。跨年想出國的台灣旅客，最青睞的前三名是東京、大阪、 沖繩，其後依序為首爾、香港、曼谷、福岡、釜山、札幌、京都。海外大城市的倒數與節慶活動成為今年最強吸引力；且多數熱門城市集中在日本，顯示旅客偏好短程快閃。福岡年增40%、釜山35%、沖繩21%，海港、濱海型行程熱度明顯走高。國內方面，跨年期間台灣旅客最受歡迎的前10名目的地為台北、台中、宜蘭、台東、高雄、台南、桃園、南投、嘉義、花蓮。Agoda 數據顯示，台灣旅客傾向在都市跨年，除此之外今年台東熱搜成長近 2.5 倍，排名由第 9 名躍升至第 4 名，除山海景觀與慢活步調外，跨年晚會的強勢卡司也可能是推升關注度的因素之一。Agoda台灣區總經理 Jishan Chai 表示，跨年週是台灣旅遊高峰之一，我們看到兩股明顯動能。第一是海外大城倒數加上日韓短程帶動的快閃行，「其二是充滿大自然、步調更慢的國旅持續升溫，台東今年表現尤其亮眼，搜尋量年增加近 2.5 倍，呼應年末旅客追求高 CP 值與更沉浸在地體驗的趨勢。」