台鐵明年迎來新規定！台鐵公司計劃，未來將把一般個人單日訂票數量上限從現行的6張，放寬至9張單程車票，最快將於明年2026年1月正式實施。同時，為提升便利性，台鐵e訂通APP已優化自由座取票功能，讓旅客能更彈性規劃行程。根據台鐵現行網路購票規範，為維護公平原則並防範座位被惡意浮訂，一般個人訂票（以單一身份證字號或護照號碼計算），每一乘車日最多僅能預訂6張單程車票，此限制同樣適用於超商和語音訂票管道。台鐵公司對此指出，過去若人數未達10人以上的團體票門檻，旅客需分開訂票且無法保證座位相鄰，新規定將解決此問題，讓民眾能更方便地規劃出行。此外，台鐵持續優化數位服務，「台鐵e訂通」APP已新增自由座車票訂購及QR Code行動票證功能，讓旅客可更靈活安排行程。西部幹線EMU3000新自強號列車也特別配置自由座車廂，每節車廂最多發售70張車票，並提供成人票價95折優惠，但不適用於電子票證及定期票。自由座車票可提前7日（含當日）預購，並可使用TR-PASS（台鐵公司推出的火車多日搭乘券）劃座，但不開放加購便當。台鐵公司強調，退票需在列車開車前辦理，逾時不予受理，並須依照對號列車無座票退票相關規定支付手續費。乘車變更需於當日當次列車開車30分鐘前辦理，逾時將按退票方式處理。此外，自由座車票也適用會員積點服務，進一步提升旅客的便利性。