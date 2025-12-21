我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庾澄慶（左）曾與李敏鎬（右）合體獻唱〈情非得已〉。（圖／微博@2014央視春節聯歡晚會）

男團F4合體後，讓粉絲掀起濃濃回憶殺，雖然因朱孝天被除名，而讓這個重組佳話惹上爭議，但還是擋不住一眾老粉的熱情，不斷去翻過去F4成員言承旭、吳建豪、朱孝天、周渝民，以及已故女星大S（徐熙媛）在偶像劇《流星花園》的片段，就連庾澄慶唱的主題曲〈情非得已〉也引發熱議。據悉，這首歌在推出後，跟著《流星花園》爆紅，還紅到韓國，就連韓版《流星花園》（花漾男子）的男主角李敏鎬都唱過，討論度一點都不輸F4演唱的〈流星雨〉。庾澄慶演唱的《流星花園》主題曲〈情非得已〉在2001年發行，並收錄在庾澄慶的第14張專輯《海嘯》中。〈情非得已〉歌詞完美詮釋劇中道明寺（言承旭 飾）、杉菜（大S 飾）、花澤類（周渝民 飾）3人青澀中帶著掙扎的感情，以及他們無法自拔的愛情故事，讓該首歌一發行就瞬間爆紅，不只成為庾澄慶的代表作品，也是大家一提到《流星花園》，就會想到的歌曲之一。而在2009年，韓國翻拍《流星花園》，〈情非得已〉也被當成主打歌，並改為韓版歌詞，但保留了原曲的旋律，由歌手金延宇 (김연우) 演唱，這也是國外翻拍中，難得保留主題曲的例子，還曾被多位韓國藝人翻唱，足以見識到這首歌的經典程度。除此之外，就連韓版的男主角李敏鎬也曾唱過。在2014年，李敏鎬登上央視馬年春晚活動，同台原唱庾澄慶，以中、韓兩種語言，重新詮釋這首連結兩國《流星花園》的主題曲，再度讓這首歌翻紅。而到了2023年，這首歌發行12年後，在「索尼音樂30週年經典翻唱活動」中，歌手林茉曦再度將這首歌拿出來翻唱，並改編成現代R&B風格，重現這首經典歌曲。事實上，在F4於7月在五月天演唱會驚喜合體前，製作組曾提議他們演唱〈情非得已〉，但因為周渝民認為大S離世後，唱這首歌已經不會再快樂，才改唱他們自己的歌〈流星雨〉，而這也是促成4位成員決定合體的主因，希望能與粉絲再次一起回憶過往的青春。