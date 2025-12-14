我是廣告 請繼續往下閱讀

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）上任已滿十個月，近日在臉書發文，接受《中央社》專訪時透露她對台灣「最爭議食物」的立場，她是香菜派！沒想到竟釣出前總統蔡英文親自留言「我也喜歡香菜」。外交官與前元首的互動，瞬間引起討論。包瓊郁擁有逾20年外交資歷，2023年獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），於今年2月就任英國駐台代表至今滿十個月，除了分享她在台灣的生活與台英關係，還表態「喜歡香菜」，還特別點名最喜歡的台灣食物是「花生捲冰淇淋」，還特別強調「要加香菜」。貼文一曝光引發熱議，有網友留言「香菜一定要加好加滿！」包瓊郁更親自回覆「我完全同意！」展現親民一面。前總統蔡英文更親自留言區回應「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化！」英國在台辦事處還回覆「當然！我們是理念相近夥伴」，並附上眨眼表情，互動引發網友熱議。蔡英文曾於英國倫敦政經學院取得法學博士學位，與英國淵源深厚，這次透過「香菜」話題，與英國駐台代表互動，展現台英友好情誼。