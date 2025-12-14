我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅志祥（如圖）今（14）日晚間在小巨蛋唱歌，最後大玩砸派派對，泡沫一度封住他的口鼻。最後水舞台啟動，他乾脆直接在台上沖澡，濕身大秀腹肌還問粉絲：「要不要一起洗？」（圖／記者吳翊緁攝影）

▲羅志祥（如圖）砸完派之後，全身都是白色泡泡，依然敬業地唱完演唱會。（圖／記者吳翊緁攝影）

歌手羅志祥（如圖）今（14）日晚間在台北小巨蛋的尾聲，開啟了砸派派對，他全場跑，和粉絲、來賓玩砸派，幾度被白色泡沫堵得無法呼吸，連忙喊停，讓他先擦臉再繼續。他也笑虧粉絲：「請問我們來聽演唱會，為什麼要帶洗臉盆裝泡沫？」最後主辦單位開啟了水舞台裝置，他乾脆在台上沖澡，不小心秀了腹肌，還問粉絲要不要順便一起沖洗。回憶起去年高雄跨年場的瘋狂經歷，羅志祥笑說當時真的是豁出去了，連造型帽子也不戴，和歌迷零距離互砸，玩到全身都是刮鬍泡，光是清潔就花了好久。為了不讓高雄場專美於前，他表示：「上回高雄場演完我霸榜Threads一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」今晚他卯足全力滿場跑，與粉絲、嘉賓互砸，玩得不亦樂乎。不過現場也發生意外插曲，因滿地都是滑溜的泡沫，當羅志祥跳起抖音神曲〈大展鴻圖〉時不慎滑倒。只見他一度「絕望地」坐在舞台上，乾脆看著舞者跳完，最後由舞者趕緊上前攙扶起身。跳完抖音神曲還沒結束，羅志祥頂著全身的白色泡泡，牽著經典偶像劇《轉角遇到愛》中的「單車」登場，深情演唱主題曲〈愛轉角〉作為安可曲。畫面雖然感人，但因造型太過狼狽，後方幫忙合唱的舞者表情凝重，讓他忍不住轉頭吐槽：「你們不要像在參加告別式，要有感情，要好好唱！」溫馨大合唱變成爆笑綜藝現場。演出最後，主辦單位開啟水舞台，羅志祥順勢直接在舞台上沖澡，藉著水柱沖洗身上的泡沫，苦練多時的腹肌也不小心秀出來，將演唱會氣氛推向最高潮，在全場大合唱與驚呼聲中畫下完美句點。