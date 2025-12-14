台北東區31年遠東SOGO敦化館今（14）日正式熄燈走入歷史。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，董事長黃晴雯細數全台第一個精品百貨打造第一創始紀錄；現場有客人帶著甜點探望熟識櫃姐，讓她紅了眼眶道別。黃晴雯表示，敦化館的客人更像朋友，最後一天用最溫暖的方式跟大家道別，雖然寫下休止符、但是將迎接更璀璨的開始；SOGO復興館副總經理許淑賢透露，「將有3～4家精品品牌會轉往復興館，漢來海港將升級成島語進駐SOGO大巨蛋。」
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊東區遠東SOGO敦化館熄燈前一刻，不少民眾低溫夜晚趕來見證，對著大大紅色SOGO Logo的門口拍了又拍，排隊與「31年相伴，感謝有您！」愛心框合影紀念、領取「紀念磁鐵」，吃完飯還有粉絲捨不得走說：「再逛一下啊，把它逛完」。
全台第一個精品百貨！SOGO敦化館首開：封館購物創始紀錄
時間來到閉館前晚上9點，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯接受訪問時表示，「SOGO敦化館有『東區珠寶盒』的歷史意義，是全台灣第一個主打國際品牌進駐的精品百貨」，她細數全台第一創始紀錄，「雜誌《VOGUE》全球購物夜，舉辦台灣第一場百貨封館活動就在敦化館；Sarabeth's Taiwan紐約早餐女王全台首店、首間UCC全球旗艦店等」。
黃晴雯直言，SOGO敦化館是一間小小的百貨，卻有著和台北東區一起成長的意義，見證很多人結婚、生孩子等人生重要時刻。她提到：「最後一天熄燈，雖然寫下休止符，、但是將迎接更璀璨的開始，SOGO在東區復興館、大巨蛋將昇華服務。」
SOGO敦化館熄燈！客人買甜點探望 櫃姐紅了眼框道別
現場有媒體問到，有客人還買甜點來給熟識櫃姐，讓她紅了眼眶道別。黃晴雯透露，其實從11月Bye Bye Sale開始，就有許多感人場面發生，「有客人帶著當初在敦化館買的東西回來敘舊等」，她表示：「百貨不是販售東西而已，而是留下有著SOGO的人生經歷」。
她提到今晚看見眾人回來敦化館很開心，代表從專櫃人員、樓面服務人員，強調以客為尊的服務精神，有著溫暖的感染力。在這裡比較不匆忙的現場，更容易深化與客人的關係，「敦化館的客人更像朋友或家人」。
最後時間走到9點30分，SOGO敦化館再度響起美聲表演，送走最後一批客人，大家大聲互道再見，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯率領團隊，在門口一一道別大家，；隨後並於門外列隊，在倒數「5、4、3、2、1」後，正式熄燈走入歷史。現場除了大批媒體採訪、還有依依不捨的民眾，陪伴SOGO敦化館到最後，有人即使選擇站在馬路對面遠遠眺望，仍忍不住流下眼淚、還與身旁朋友擁抱安慰。
漢來海港升級成「島語」進駐SOGO大巨蛋！3～4家精品轉往復興館
而SOGO復興館副總經理許淑賢私下表示，敦化館其實有一群低調的客人，都喜歡比較不受打擾地逛街；表示「將有3～4家精品品牌會轉往SOGO復興館；約12月下旬SOGO敦化館就會撤完」，她還透露「原敦化館的漢來海港將升級成島語，與名人坊、UCC全球旗艦店進駐SOGO大巨蛋。」讓人備受期待。
資料來源：遠東SOGO
