雙子座流星雨今（14）日晚間將達極大值，每小時夜空中將有100顆以上的流星劃過夜空，成為最佳觀賞時間。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師也表示，在雙子流星雨降臨地球的同時，雙子座、處女座、天秤座、水瓶座等4個星座運勢跟著被照亮，好運勢影響一直到12月20日，其中，雙子座更成為最大受惠者，在事業上迎接大量貴人排隊報到！
艾菲爾老師解釋，「雙子座流星一直到12月20日持續發威，高峰落在13～14日，並象徵著資訊爆量、靈感加速、社交變旺，這段期間，就像宇宙在替你快速開Wi-Fi，思緒更快、對話更順、人脈更易打開」，隨後點名4個星座尤其受到強力照亮，好運會以突然的訊息、巧遇、靈感閃現、或貴人相助的方式降臨。
雙子座流星雨加持！4星座好運被照亮（同時參考太陽、上升星座）
🟡雙子座
人氣翻倍，機會如雨落下
雙子座是這波雙子流星雨的最大受惠者，能量完全對應到你的天賦：資訊、人脈、對話、靈感。接下來七天，你會明顯感受到周遭的人更願意找你聊天、詢問你的意見、或主動向你提出合作。你可能原本只是隨口說說的想法，卻意外獲得實踐的舞臺；又或者你在社群某篇貼文、某則訊息中注意到關鍵字，讓你抓住重要的機會。甚至過去遲遲沒有回覆的物件，突然敲你，帶來新的動能。這段期間非常適合進行談判、提案、訪談、考試、報名課程，或讓別人看見你的想法。越願意分享，你就越容易被看見。你會明白原來自己一直不是沒機會，而是機會一直在等你開口。
🟡處女座
思緒透亮，學習力滿格提升
流星雨帶來的風象能量讓處女座的腦袋變得異常乾淨、清爽、有效率。你會突然能把複雜的事情拆解得井井有條，也可能在閱讀、研究、學習中意外有「懂了！」的瞬間。若你正在準備考試、認證、企劃、面試、寫作，這七天是爆發期。另外，職場上你會因為邏輯清晰與分析能力強而被看見，主管或同事會更依賴你的判斷。你可能會主動開始整理資料、清理檔案、更新流程，這些看似細瑣卻能替未來鋪出關鍵道路。人際方面，你也會因為言之有物而讓他人覺得可靠、安心。若有合作或簽約，這段期間你的敏銳度能避免踩雷，反而抓到最優選項。務必把握知識力提升的這段黃金週期。
🟡天秤座
社交活絡，貴人訊息傳來
對天秤座而言，這七天像是宇宙替你打開了社交運的快速通道。那些原本互動淡薄的人突然靠近，而真正重要的人脈則會給你鼓勵、支持，甚至帶來機會。你可能會被邀請參加活動、聚會，也可能在不經意的聊天中聽到能影響你未來方向的消息。若你正在談合作、正在觀察某段關係，這段時間會迎來關鍵轉折。你會更懂得如何以柔和而堅定的方式提出自己的想法，讓對方欣賞並信任。這波能量也提升你的魅力，讓你在人群中特別亮眼。越願意走出房門、回訊息、答應會面，你越能收到宇宙送來的貴人祝福。別低估一句話、一次見面可能帶來的巨大改變。
🟡水瓶座
靈感爆衝，創意成為最大武器
水瓶座在這波流星雨中會被激發「跳脫框架」的能量，靈感像一連串電流從腦中竄過，你突然能看到別人看不到的角度，也能提出令人驚豔的點子。無論你是從事創意、科技、教學、媒體、自媒體、企劃，甚至只是想更新人生方向，這七天都會帶來全新的啟發。你可能會突然想嘗試某件一直不敢做的事，也可能在與他人的對話中抓到突破盲點的契機。社交圈也可能出現新朋友，帶來不同觀點。特別提醒：請把靈感記下來！這段期間的想法具有長期價值，有些甚至會成為你未來真正的轉捩點。水瓶座不只接近好運，而是走在好運的最前端。
雙子座流星雨直播
資料來源：艾菲爾老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
