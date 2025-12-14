我是廣告 請繼續往下閱讀

比賽時間（台灣時間） 對戰組合 04:00 華盛頓巫師 vs 印第安納溜馬 04:30 夏洛特黃蜂 vs 克里夫蘭騎士 07:00 費城 76 人 vs 亞特蘭大老鷹 07:00 密爾瓦基公鹿 vs 布魯克林籃網 08:00 沙加緬度國王 vs 明尼蘇達灰狼 08:00 紐奧良鵜鶘 vs 芝加哥公牛 09:00 洛杉磯湖人 vs 鳳凰城太陽 10:00 金州勇士 vs 波特蘭拓荒者

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽將於台灣時間12月15日繼續進行，該日有8場比賽。其中最受矚目的比賽是金州勇士對戰波特蘭拓荒者的賽事。拓荒者近期苦吞3連敗；即使上一戰柯瑞（Stephen Curry）回歸，勇士仍惜敗灰狼。一支極為年輕的球隊交手一支經驗豐富球隊，究竟是誰能夠止敗值得關注。《NOWnews》也整理該場比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。時間：台灣時間早上10點地點：波特蘭拓荒者主場勇士近期狀態起伏不定，近10場比賽僅取得4勝6敗，不過整體防守表現仍具一定水準。這段期間他們場均僅失108.9分，優於聯盟平均，展現出不錯的防守效率。進攻端方面，勇士場均得到110.9分，投籃命中率43.8%，進攻穩定度仍有提升空間。在團隊運作上，勇士近10戰場均送出27.6次助攻，顯示球的流動性良好；同時場均8.9次抄截也反映出防守端的侵略性。籃板方面，勇士場均46.3籃板，其中進攻籃板表現突出，排名西區排名前段，仰賴巴特勒（Jimmy Butler III）等人積極衝搶二波進攻機會。目前勇士在西區對戰取得10勝8敗，整體仍保持競爭力，但投籃效率偏低仍是影響戰績穩定性的關鍵因素。拓荒者近期陷入低潮，正處於3連敗，近10場比賽戰績僅3勝7敗，防守端問題尤為明顯。這段期間他們場均失分高達120.1分，成為戰績下滑的主因之一。進攻方面，拓荒者近10戰場均可攻下112.6分，不過投籃命中率僅43.1%，整體效率不佳。本季至今團隊場均發生16次失誤，顯示在控球與進攻選擇上仍有改善空間，且即便失誤數低於對手，勝率也僅4勝6敗，轉換成勝利的能力不足。在數據表現上，拓荒者近10場平均46.4籃板、23.6助攻，防守端則有6.5抄截與6.2阻攻，年輕球員還是非常有拚勁，但經驗與穩定度明顯不足。儘管如此，他們本季對勇士仍曾在11月23日以127：123擊敗對手，顯示並非毫無一戰之力。拓荒者方面，前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）本季狀態火燙，場均繳出25.4分、7.2籃板與6.2助攻的全能數據，是球隊攻防兩端的核心支柱。年輕後衛夏普（Shaedon Sharpe）近況同樣出色，近10場比賽場均攻下21.0分，展現穩定的得分火力。勇士陣營則由當家球星柯瑞（Stephen Curry）領軍，本季場均28.5分、4.1助攻，持續以精準的投射牽動比賽節奏。年輕內線波斯特（Quinten Post）近10戰場均貢獻16.0分、6.0籃板，投籃命中率33.3%，逐漸在輪換中站穩腳步，為球隊提供重要火力支援。拓荒者：Scoot Henderson（腿筋、缺陣）、楊瀚森（臉部、每日觀察）、Matisse Thybulle（拇指、缺陣）、Robert Williams III（生病、每日觀察）、Jrue Holiday（小腿、每日觀察）、Blake Wesley（足部、缺陣）、Donovan Clingan（腿部、每日觀察）、Damian Lillard（阿基里斯腱、本季報銷）。勇士：Draymond Green（個人因素、缺陣）、Al Horford（背部、缺陣）。📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。