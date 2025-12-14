我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老婆李優（圖左）將於本月生日，熊仔（圖右）透露自己準備6位數禮物。（圖／翻攝自熊仔IG）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14）日由告五人開場、動力火車壓軸，王ADEN、GX鼓鼓（呂思緯）及蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔接力開唱。今年8月正式升格當爸的熊仔，與老婆李優迎來女兒「小芙莉」，成為新手爸爸的他，笑說因為育兒有「爸爸手」，前幾天才去電療，而熊仔今也看得出來有些疲憊，坦言這禮拜因為讓老婆放風去韓國玩，獨自育兒再加上工作，因此特別累。熊仔去年（2024)向網紅女友李優求婚成功，今年4月登記結婚，並宣布李優懷孕喜訊，於8月迎來女兒「小芙莉」，成為爸爸後首度現身耶誕城演出，他表示「深刻體會家長帶小孩來耶誕城的感覺」，笑說今天是來放風的。熊仔提到，現在與老婆會互相分配育兒時間，互相體諒也會找外援。熊仔透露女兒是天使寶寶，不過他也因為照顧女兒有了「爸爸手」，前幾天剛去電療。被問到是否考慮生二胎？熊仔笑說要去跟剛成為二寶爸的高爾宣「取經」一下，表示等到穩定一點也許有機會。而老婆將於本月生日，熊仔也準備6位數豪禮，至於是什麼禮物則要先保密。熊仔與李優登記結婚、生子，被問到會不會舉辦婚禮？坦言就算有想辦，也會覺得好累喔，因此目前沒有辦婚禮的打算。